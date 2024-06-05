Глава Wildberries анонсировала скорый ввод в эксплуатацию склада в Шушарах

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 26 0

Глава Wildberries Бакальчук: склад в Шушарах восстановят до конца 2024 года

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Тема:
Пожар на складе Wildberries в Петербурге ПМЭФ 2024

Работавшие на складе до пожара сотрудники вновь вернутся к своим обязанностям.

Сгоревший при мощнейшем пожаре склад Wildberries в Шушарах будет восстановлен и введен в эксплуатацию до конца 2024 года. Об этом сообщила генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на полях ПМЭФ-2024.

«Полным ходом у нас идет реконструкция и восстановления нашего склада замечательного в Шушарах. <…> Все замечательно, и к концу году мы введем в эксплуатацию 100 тысяч квадратных метров в Шушарах. <…> Перед Новым годом мы введем в эксплуатацию склад», — отметила Бакальчук.

По словам главы Wildberries, работавшие на складе до пожара сотрудники вновь вернутся к своим обязанностям.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».

Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что крымский банк РНКБ перейдет под бренд ВТБ в 2025 году.

Тема:
Пожар на складе Wildberries в Петербурге
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