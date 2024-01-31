Гости «голой вечеринки» Ивлеевой постепенно возвращаются на сцену

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 1 017 0

Гости голой вечеринки Ивлеевой постепенно возвращаются на сцену

Гости «голой вечеринки» Ивлеевой постепенно возвращаются на сцену

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Вечеринка Ивлеевой

Сколько концертов запланировано у оскандалившихся звезд?

Скандальная вечеринка прогремела ночь с 20 на 21 декабря прошлого года в одном из столичных клубов. Среди гостей были Филипп Киркоров, Лолита, Джиган с Оксаной Самойловой, Дима Билан и даже Ольга Орлова. Они были одеты согласно дресс-коду «almost naked» — минимум одежды.

После участия в «голой» вечеринке несладко пришлось всем ее участникам. В отношении многих были начаты проверки. Однако серьезнее ударило по их карманам то, что звезд начали «отменять» прямо перед Новым годом. Они могли бы заработать на корпоративах и праздничных концертах миллионы рублей, однако контракты с ними были разорваны.

Однако звезды, посетившие «голую вечеринку», пытаются вернуться к концертной деятельности. Об этом в новом материале сообщили «Известия».

У Димы Билана запланированы два концерта в московском Crocus City Hall. Выступления пройдут 14 и 15 февраля. Информацию о мероприятиях подтвердили представители площадки. После этого артист отправится в небольшой тур по городам России. На новогодних праздниках музыкант посетил ДНР. Он пожертвовал деньги приюту для животных, а также пообщался с местными жителями.

Несколько концертов на весну запланированы и у Лолиты Милявской. Исполнительница посетит Екатеринбург, Курган, Томск, Иркутск, а также ряд других городов. За прошедшее после скандальной тусовки время артистка также успела заняться благотворительностью.

«Организатор не отказывался, никто не говорил запрещать концерт Лолиты. Договор у нас заключен, мы, со своей стороны, его расторгать не собираемся», — отметили представители одной из площадок.

Также запланирован концерт и у рэпера Джигана. Артист выйдет на сцену клуба «Заварка» 8 марта. Но, как отметил его менеджер, это будет не сольное выступление, а клаб-шоу. Других планов у Джиги пока нет.

Также лишь одно выступление в концертном графике Натальи Чистяковой-Ионово, известной под псевдонимом Глюк’oZa. Она должна спеть 6 апреля на площадке MTC Live Arena. Однако ее появление пока под вопросом. Дело в том, что продюсер Максим Фадеев оказался настолько недоволен поведением своей протеже, что решил перезапустить проект, но уже без участия звезды.

А вот больше всех пострадал Филипп Киркоров. У него отменилось выступление в МХАТ имени Горького, а также несколько концертов. Кроме того, его вырезали из фильма «Иван Васильевич меняет все». Концертные площадки пока затрудняются ответить на вопросы о его появлении на сцене.

«Билеты не продаются»: почему в Омске отменили концерт Лолиты

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд зарегистрировал третий иск к блогеру и телеведущей Анастасии Ивлеевой и компании МТС. С них требуют компенсацию в размере миллиарда рублей.

Тема:
Вечеринка Ивлеевой
28 янв
Михалков опроверг слова Собчак, что якобы он рассказал Путину о «голой» вечеринке
27 янв
«Вечеринка на линии соприкосновения»: активист из Тюмени подал иск на «Мутабор»
23 янв
Новый иск на миллиард рублей подали на Ивлееву
18 янв
Суд в Москве отказался принять иск о взыскании с Ивлеевой 1 миллиарда рублей
17 янв
Еще один иск на миллиард рублей подали к участникам вечеринки Ивлеевой
16 янв
Коллективный иск на миллиард рублей зарегистрирован в отношении Ивлеевой
16 янв
«Законопослушный гражданин»: VACIO после «голой» тусовки встал на воинский учет
16 янв
Суд признал законной приостановку работы московского клуба «Мутабор»
15 янв
Миллионы рублей: сколько денег должны государству участники вечеринки Ивлеевой
12 янв
«Билеты не продаются»: почему в Омске отменили концерт Лолиты
-4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.29
-0.32 96.79
-0.19
Финансовый гороскоп на февраль 2024: 6 знаков притянут к себе денежный ус...

Последние новости

11:10
«Дороже любых медалей»: фигурист Галлямов ответил на лишение команды РФ олимпийского золота
10:54
На запчастях не обсохло: в правительстве придумали, что делать простаивающими автозаводами
10:41
«Баба Яга», 333, «Карандаш, Кукуруза»: что значат военные термины и боевые команды в зоне СВО
10:32
Тракторный бунт: протестующие фермеры продолжают осаду Парижа
10:31
Китай заявил о готовности к новым достижениям в отношениях с Россией
10:19
В Пакистане приговорили к тюрьме экс-премьера Хана и его жену

Сейчас читают

Ассоциация турагентств РТ: Открытие визового центра Испании в Казани уже неактуально
Врачи объяснили, вредно ли запивать еду водой - что будет с желудком
«Тайна за семью печатями»: как триметазидин оказался в пробе Камилы Валиевой?
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса