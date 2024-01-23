Новый иск на миллиард рублей подали на Ивлееву

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 77 0

Что говорится в судебных документах?

Новый иск на миллиард рублей подали на Ивлееву

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Тема:
Вечеринка Ивлеевой

Таганский суд Москвы зарегистрировал третий иск к блогеру и телеведущей Анастасии Ивлеевой и компании МТС с требованием компенсации за «голую вечеринку». Об этом сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

Иск подал юрист Александр Трещев — он требует взыскать компенсацию за моральный вред в размере одного рубля как с блогера, так и с компании.

Помимо этого, в иске содержится требование перечислить в счет компенсации морального вреда в Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества» один миллиард рублей от Ивлеевой и один миллиард долларов от МТС.

Скандальная вечеринка прошла 20 декабря в клубе «Мутабор». Дресс-код подразумевал полуобнаженный вид.

Ранее 5-tv.ru писал, что Таганский суд Москвы отказал заявителям в принятии иска к Ивлеевой. Иск был подан продюсером Александром Иншаковым и еще 22-мя присоединившимся к нему людьми.

Они хотели через суд взыскать с виновницы торжества один миллиард рублей за причиненный моральный ущерб. Суд отметил, что не было предоставлено подтверждения тому, что Ивлеева и МТС, чьим лицом блогер выступала до скандального мероприятия, являются общими ответчиками по отношению к каждому члену указанной продюсером группы.

Тема:
Вечеринка Ивлеевой
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