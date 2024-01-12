«Билеты не продаются»: почему в Омске отменили концерт Лолиты

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Евгения Романова
Евгения Романова 2 057 0

Минкульт: концерт Лолиты в Омске отменен из-за неподписания договора

«Билеты не продаются»: почему в Омске отменили концерт Лолиты

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Тема:
Вечеринка Ивлеевой

Отмечается, что решение не связано с письмом казаков.

В Омске решено отменить концерт певицы Лолиты Милявской не из-за обращения казаков, а из-за неподписания договора на предоставление зала. Об этом сообщили в региональном Минкульте.

«Договоренность об предоставлении площадки концертного зала в аренду для проведения данного мероприятия была достигнута еще полгода назад. Договор на предоставление зала подписан не был, билеты в кассах Омской филармонии не продаются», — говорится в сообщении.

Концерт планировалось провести 27 марта. Однако в ближайшее время Милявская выступать в Омске не будет.

До этого казаки написали письмо, в котором заявили, что всегда выступали против пропаганды сексуализированных извращений и не понимают, почему в Омске сочли хорошей идеей проводить концерт Милявской, которая принимала участие в «голой» вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой. Позднее концерт после из-за этого обращения отменили.

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Лолита побывала в конце декабря на «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, которая стала чуть ли не самым скандальным событием 2023 года. Среди гостей также были Филипп Киркоров, Джиган с Оксаной Самойловой, Дима Билан и даже Ольга Орлова. Они были одеты согласно дресс-коду «almost naked» — минимум одежды. Сама Ивлеева нарядилась в черный пеньюар и туфли на высокой платформе.

Однако после посещения этого шабаша знаменитостей настигли неприятные последствия. Лолита записала видеообращение, в котором взяла ответственность за участие в секс-вечеринке. Певица вынуждена была закрыть комментарии в попытке снизить градус накала. Изначально она шла на вечеринку Ивлеевой как на закрытое арт-мероприятие. Предугадать, что мероприятие выйдет за эти рамки, знаменитость просто не смогла.

Милявская акцентировала внимание, что не снимает с себя ответственности за свое появление в том злополучном клубе, но в отличие от остальных гостей, она хотела всего лишь расслабиться, за что и поплатилась. Теперь же концерты певицы стали отменять.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жизнь Лолиты перевернулась с ног на голову после «голой» вечеринки.

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