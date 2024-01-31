Кандидаты Бабурин и Богданов выпали из президентской гонки
Тем временем Борис Надеждин предоставил ЦИК необходимые документы и подписи.
Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru
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Центризбирком (ЦИК) признал председателя партии «Российский общенародный союз» Сергея Бабурина утратившим статус кандидата на должность президента России. Накануне он заявил, что прекращает участие в выборах.
О выходе из президентской гонки сообщил также Андрей Богданов. Основатель «Российской партии свободы и справедливости» написал соответствующее заявление.
И сегодня документы и подписи с свою поддержку сдал в Центризбирком выдвиженец от партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин. ЦИК пока не рассматривал их на предмет нарушения закона.
Как ранее отмечали в ЦИК, выборы главы государства в 2024 году продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Схема многодневного голосования пришлась по нраву россиянам. Досрочный период пройдет с 25 февраля по 14 марта.
Ранее 5-tv.ru писал, что блогер Баташев заявил о снятии кандидатуры с выборов президента РФ.
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