Путин заявил, что демилитаризованную зону на Украине будут отодвигать

Путин: демилитаризованная зона на Украине должна обезопасить города от обстрелов
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
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Что в настоящее время происходит в зоне СВО?
Демилитаризованная линия в зоне СВО должна находиться достаточно далеко от российских городов, чтобы мирные населенные пункты были в безопасности. Об этом заявил кандидат в президенты, действующий глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами.
«Вот эта линия должна быть такой и на таком удалении от нашей территории, которая бы обеспечила безопасность, имею в виду дальнобойное орудие иностранного прежде всего производства, которое украинские власти применяют для обстрела мирных городов», — объяснил он.
Путин отметил, что почти все военнослужащие на линии боевого соприкосновения отодвигают противника от важных населенных пунктов.
«Так и будем делать», — добавил кандидат в президенты.
Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ атаковали города ДНР снарядами НАТО.
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