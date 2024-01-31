Путин заявил, что демилитаризованную зону на Украине будут отодвигать

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 76 0

Путин: демилитаризованная зона на Украине должна обезопасить города от обстрелов

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Что в настоящее время происходит в зоне СВО?

Демилитаризованная линия в зоне СВО должна находиться достаточно далеко от российских городов, чтобы мирные населенные пункты были в безопасности. Об этом заявил кандидат в президенты, действующий глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами.

«Вот эта линия должна быть такой и на таком удалении от нашей территории, которая бы обеспечила безопасность, имею в виду дальнобойное орудие иностранного прежде всего производства, которое украинские власти применяют для обстрела мирных городов», — объяснил он. 

Путин отметил, что почти все военнослужащие на линии боевого соприкосновения отодвигают противника от важных населенных пунктов.

«Так и будем делать», — добавил кандидат в президенты.

Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ атаковали города ДНР снарядами НАТО.

Тема:
Спецоперация
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