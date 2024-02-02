Обломки сбитого под Белгородом самолета Ил-76 перевезли на спецполигон

РИА Новости: все обломки Ил-76 доставили с места крушения на спецполигон
Фото: AP / ТАСС
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Зона катастрофы в регионе рекультивирована.
С места крушения в Белгородской области вывезли все обломки сбитого самолета Ил-76. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
«Вывезены последние фрагменты Ил-76 после завершения работы следственно-оперативной группы. Место крушения рекультивировано, передано по акту администрации района», — говорится в сообщении.
Отмечается, что обломки доставлены на специальный полигон.
Крушение российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области произошло 24 января. На борту судна, сбитого Вооруженными силами Украины (ВСУ) находились 65 украинских пленных, их везли на обмен. Кроме того, их сопровождали три офицера ВС РФ и шесть членов экипажа. Все погибли.
Президент Владимир Путин заявил, что разведка Киева знала, кто летел этим рейсом, но все равно приказ нанести удар был отдан.
На днях стало известно, что показала расшифровка черных ящиков сбитого Ил-76. В частности, она подтвердила, что самолет подвергся внешнему воздействию. А 31 января экспертиза поражающих элементов в обшивке Ил-76 показала, что его сбил ЗРК Patriot. Вместе с тем Следственный комитет провел генетическую экспертизу погибших при крушении самолета.
Ранее 5-tv.ru писал, что Украина попросила Россию передать тела пленных после крушения Ил-76. При этом официально Москва не подтвердила факт обращения. Кремль ответил на эту просьбу.
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