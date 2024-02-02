Кремль ответил на «просьбу» Украины, связанную со сбитым Ил-76 под Белгородом

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 141 0

Песков: в Кремль не поступало запросов Киева по передаче тел погибших в Ил-76

Кремль ответил на «просьбу» Украины, связанную со сбитым Ил-76 под Белгородом

Фото: Следственный комитет РФ / ТАСС

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Тема:
Крушение Ил-76 в Белгородской области

Украинская сторона утверждала, что якобы обратилась к российской, но ответа не получила. Так ли это на самом деле?

Кремль не получал запросов от Украины по вопросу передачи тел погибших боевиков при крушении самолета Ил-76. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее стало известно о том, что Украина якобы просила передать тела военнопленных, погибших после крушения Ил-76 в Белгородской области. Как утверждал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов, Россия якобы до сих пор не предоставила ответ.

Песков ответил на это тем, что обращений в администрацию президента не поступало.

Крушение российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области произошло 24 января. На борту судна, сбитого Вооруженными силами Украины (ВСУ), находились 65 украинских пленных, их везли на обмен. Кроме того, их сопровождали три офицера ВС РФ и шесть членов экипажа. Все погибли.

Президент Владимир Путин заявил, то разведка Киева знала, кто летел этим рейсом, но все равно приказ нанести удар был отдан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет Ил-76 сбила ракета MIM-104A американского ЗРК Patriot.

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