Следком провел генетическую экспертизу погибших при крушении Ил-76

Специалисты Следственного комитата России в ходе расследования уголовного дела о теракте, в результате которого был сбит самолет Ил-76 в Белгородской области, провели работу по идентификации останков погибших. Об этом сообщила пресс-служба следкома в Telegram-канале.

Всего на месте крушения было найдено и изъято свыше 670 фрагментов тел погибших. Еще обнаружены частично сохранившиеся личные документы. Поскольку следствие при работе с задержанными боевиками ВСУ берет биоматериал для установления генетического профиля. Получается, у наших экспертов есть генетические профили всех пленных, находившихся на борту самолета.

«Результаты проведения генетических экспертиз позволили сделать однозначный вывод о принадлежности изъятых фрагментов тел шести членам экипажа, трем сотрудникам военной полиции и 65 украинским военнослужащим, погибшим при крушении самолета», — говорится в сообщении.

Крушение российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области произошло 24 января. На борту судна, сбитого Вооруженными силами Украины (ВСУ) находились 65 украинских пленных, их везли на обмен. Кроме того, их сопровождали три офицера ВС РФ и шесть членов экипажа. Все погибли. Президент Владимир Путин заявил, то разведка Киева знала, кто летел этим рейсов, но все равно приказ нанести удар был отдан.

Улики говорят, что сработала система ПВО производства Франции или США. Украинские СМИ сразу после крушения сообщали, что судно сбили ВСУ, но вскоре удалили все публикации. Позже прозвучало косвенное признание: в ГУР снова обвиняли Россию — якобы не было предупреждения о пролете Ил-76.

На днях стало известно, что показала расшифровка черных ящиков сбитого Ил-76. В частности, она подтвердила, что самолет подвергся внешнему воздействию. А 31 января экспертиза поражающих элементов в обшивке Ил-76 показала, что его сбил ЗРК Patriot.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле объяснили, почему Западу неинтересно расследование по Ил-76.