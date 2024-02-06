Преступное безразличие: омбудсмен Украины не ответил на запрос Москальковой о сбитом Ил-76

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Омбудсмен Украины не ответил на запрос Москальковой о сбитом Ил-76

Преступное безразличие: омбудсмен Украины не ответил на запрос Москальковой о сбитом Ил-76

Фото: AP / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация Крушение Ил-76 в Белгородской области

В результате крушения военного самолета погибли 65 украинских боевиков.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец не ответил на запрос российской стороны о сбитом самолете Ил-76. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По ее словам, соответствующий документ был направлен украинской стороне довольно давно. Однако ответ так и не был получен. Также она напомнила иностранным политикам и СМИ, что игнорирование преступлений киевского режима делает их соучастниками.

«Такая позиция украинской стороны свидетельствует о ее преступном безразличии к жизням беззащитных людей», — отметила Москалькова.

Крушение российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области произошло 24 января. На борту судна находились украинские боевики, которых РФ везла на обмен. Кроме того, их сопровождали три офицера армии России и шесть членов экипажа — все они погибли. Президент Владимир Путин заявил, что украинская разведка знала о том, кто летел этим рейсом, но приказ нанести удар ими все равно был отдан.

Доказанный факт: почему Ил-76 сбили именно из Patriot

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский намерен обвинить Залужного в крушении Ил-76. Такое заявление сделали журналисты сербского издания Politika.

Тема:
Спецоперация
6 февр
Прокуратура утвердила обвинение в госизмене в отношении актера Канахина*
6 февр
Париж не предоставил доказательств о работе погибших на Украине французов
5 февр
В ООН осудили удар боевиков ВСУ по пекарне в Лисичанске
5 февр
ФСБ обнаружила схрон с оружием для украинских диверсантов под Артемовском
5 февр
Расчеты «Малки» уничтожили польскую гаубицу Krab и обратили в бегство ВСУ
5 февр
«Не было намерения»: в Греции ответили на сообщения о поставках ЗРК Украине
5 февр
Российские войска за сутки улучшили положение на краснолиманском направлении
5 февр
Российские артиллеристы уничтожили три опорных пункта ВСУ
5 февр
«Открыл ему глаза»: Сальдо рассказал, как польский наемник перешел на сторону РФ
5 февр
Трагедия в Лисичанске: в российских городах появляются стихийные мемориалы
-4° Атмосферное давление 740 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.24
0.58 98.23
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:45
Повидаться с отцом: принц Гарри приедет в Британию из-за больного раком Карла III
1:18
Преступное безразличие: омбудсмен Украины не ответил на запрос Москальковой о сбитом Ил-76
1:00
Нидерландская Yandex N.V. объявила о продаже российской доли «Яндекса»
0:52
Прокуратура утвердила обвинение в госизмене в отношении актера Канахина*
0:26
Захарова сравнила историю с отставкой Залужного с сериалом «Санта-Барбара»
0:07
Париж не предоставил доказательств о работе погибших на Украине французов

Сейчас читают

Изменившийся до неузнаваемости Крид стал мужем и папой
Игорь Левитас о российских артистах-эмигрантах: Карьера закончена, забудьте
Умер обозреватель «Известий» Георгий Гривенный
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса