Преступное безразличие: омбудсмен Украины не ответил на запрос Москальковой о сбитом Ил-76
Омбудсмен Украины не ответил на запрос Москальковой о сбитом Ил-76
Фото: AP / ТАСС
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В результате крушения военного самолета погибли 65 украинских боевиков.
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец не ответил на запрос российской стороны о сбитом самолете Ил-76. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
По ее словам, соответствующий документ был направлен украинской стороне довольно давно. Однако ответ так и не был получен. Также она напомнила иностранным политикам и СМИ, что игнорирование преступлений киевского режима делает их соучастниками.
«Такая позиция украинской стороны свидетельствует о ее преступном безразличии к жизням беззащитных людей», — отметила Москалькова.
Крушение российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области произошло 24 января. На борту судна находились украинские боевики, которых РФ везла на обмен. Кроме того, их сопровождали три офицера армии России и шесть членов экипажа — все они погибли. Президент Владимир Путин заявил, что украинская разведка знала о том, кто летел этим рейсом, но приказ нанести удар ими все равно был отдан.
Доказанный факт: почему Ил-76 сбили именно из Patriot
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский намерен обвинить Залужного в крушении Ил-76. Такое заявление сделали журналисты сербского издания Politika.
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