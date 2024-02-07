Карлсон отказался отвечать на вопросы про интервью Путина, пока не выпьет кофе

Такер Карлсон не будет отвечать на вопросы про интервью Владимира Путина до тех пор, пока не выпьет чашечку кофе. Об этом стало известно журналистам 5-tv.ru во время беседы с американским телеведущим.

Кадрами разговора делится наша редакция.

Случилось то, чего ждали по обе стороны океана. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что приехал в Москву, чтобы взять интервью у Владимира Путина. И объяснил, почему это необходимо прежде всего американцам.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Такер Карлсон объяснил свое желание взять интервью у Путина. Американский журналист отметил, что многие его соотечественники не знают истинные причины происходящих в мире событий, в том числе на Украине.