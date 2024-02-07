Карлсон отказался отвечать на вопросы про интервью Путина, пока не выпьет кофе

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 706 0

Остроумие и чувство юмора американского журналиста особенно ценится людьми. Так записано ли уже «то самое» ожидаемое всем миром интервью?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Billy Bennight; 5-tv.ru

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Тема:
Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным

Такер Карлсон не будет отвечать на вопросы про интервью Владимира Путина до тех пор, пока не выпьет чашечку кофе. Об этом стало известно журналистам 5-tv.ru во время беседы с американским телеведущим.

Кадрами разговора делится наша редакция.

Случилось то, чего ждали по обе стороны океана. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что приехал в Москву, чтобы взять интервью у Владимира Путина. И объяснил, почему это необходимо прежде всего американцам.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Такер Карлсон объяснил свое желание взять интервью у Путина. Американский журналист отметил, что многие его соотечественники не знают истинные причины происходящих в мире событий, в том числе на Украине.

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Карлсон отказался отвечать на вопросы про интервью Путина, пока не выпьет кофе

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