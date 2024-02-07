Новая эпоха: в Азербайджане проходят внеочередные выборы президента
В Азербайджане проходят внеочередные выборы президента
Фото, видео: www.globallookpress.com / © Maksim Konstantinov; 5-tv.ru
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Впервые в истории голосование проходит и в Нагорном Карабахе.
В Азербайджане сегодня выборы президента. Баллотируются семь кандидатов, включая действующего лидера Ильхама Алиева. Его семилетний срок заканчивается в апреле следующего года. Однако после того, как спустя 30 лет в состав Азербайджана вошел Нагорный Карабах, президент Алиев решил начать «новую эпоху» и провести досрочные выборы. Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин продолжит.
Президентские выборы в Азербайджане пятые по счету, но первые, которые проводятся на всей территории страны, включая возвращенные территории. Поэтому проводятся досрочно. Для иностранных журналистов организован пресс-тур — показать как голосуют жители новых городов.
В бывшую столицу Нагорного Карабаха — бывший Степанакерт, а ныне Ханкенди — иностранных журналистов не везут. И с информационной точки зрения это объяснимо — власти хотят сделать акцент не на тех населенных пунктах, откуда изгнали армян, а на тех, откуда в свое время бежали азербайджанцы.
Физули — до осени 20-го года был городом-призраком на территории Нагорного Карабаха. Он находился в полосе безопасности — что-то вроде серой зоны. Азербайджанское население его покинуло после Первой карабахской войны, армянское не заселило, но контролировало. А чаще просто использовало, как склад строительных материалов.
Дома не разрушены, они — разобраны. Кровля, трубы, кирпичи, облицовочные материалы — все, что представляет какую-то ценность, отсюда вывозили грузовиками.
Чтобы показать, что все это было не зря, новые территории активно застраивают и заселяют. Это практически новый Физули. Построили новый квартал, новые высотные дома, и они уже заселены.
Новая школа, детский сад, во дворах — детские площадки. Физули — витрина новых земель. Здесь уже живет 527 семей — это больше двух тысяч взрослых избирателей. На участках очереди из желающих проголосовать.
В списке кандидатов семь фамилий, но нет никаких сомнений в том, кто победит. Второй в списке — Ильхам Алиев. Гениальный военачальник, триумфатор, собиратель земель азербайджанских. Вопрос только в том, сколько он наберет — 100 или 99,99%?
Поддержка местного населения у Ильхама Алиева колоссальная. Переселенцы — его, что называется, ядерный электорат. Суджаят Алиева жила здесь до 1994-го года, теперь вернулась. За кого ей еще голосовать?
«При бомбардировке все было разрушено. От дома ничего не осталось, нам пришлось уехать. И вот мы наконец-то вернулись. Спасибо Ильхаму Алиеву», — рассказывает Суджаят Алиева.
Участки закрываются в 20:00 вечера, а спустя час, уже в 21:00 по местному времени будут объявлены предварительные итоги голосования.
Спор о принадлежности Нагорного Карабаха более 30 лет делал очень напряженными отношения Армении и Азербайджана. Главной стороной в урегулировании конфликта выступала Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе был размещен российский миротворческий контингент. При этом функционал российских миротворцев тогда еще в трехстороннем соглашении определялся как наблюдательный.
Минобороны Азербайджана 19 сентября сообщило о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. В Баку уточнили, что целью стороны являются позиции ВС Армении, и заверили, что не тронут мирное население.
Цели операции были достигнуты всего за сутки, заявил Ильхам Алиев на следующий день. Баку и представители НКР пришли к соглашению о прекращении огня при содействии российских миротворцев. В правительстве Нагорного Карабаха сообщили о капитуляции перед Азербайджаном.
28 сентября был подписан указ об упразднении Нагорно-Карабахской Республики. Согласно документу, он прекратил свое существование 1 января 2024 года. Территории Нагорного Карабаха, которые долгое время были предметом спора между Ереваном и Баку, вошли в состав Азербайджана.
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