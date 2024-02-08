«Результаты есть»: главный раввин РФ раскрыл детали общения с Путиным

Лазар: Путин готов использовать свое влияние и связи ради заложников в Газе
Фото: Reuters / AL-QASSAM BRIGADES
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Обострение ситуации на Ближнем Востоке стало темой беседы, состоявшейся накануне.
Президент России Владимир Путин готов использовать все свое влияние и связи, чтобы освободить заложников из сектора Газа в самое ближайшее время. Об этом после встречи с российским лидером заявил главный раввин РФ Берл Лазар.
Встреча Владимира Путина с Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин России Александром Бородой прошла в Кремле 7 февраля 2024 года. В ходе беседы обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке и судьбу тех, кто оказался в заложниках.
Владимир Путин встретился с Берлом Лазаром и Александром Бородой.
Глава государства подчеркнул, что Россия делает все, чтобы помочь этим людям.
«Наш МИД работает через политическое крыло ХАМАСа, и в целом определенные результаты есть», — сказал Путин.
По итогам встречи Берл Лазар отметил, что президент располагает всей информацией касательно граждан России, находящихся в заложниках в секторе Газа.
«Президент однозначно заявил, что намерен использовать все свое влияние, все свои связи, чтобы проблема заложников получила решение в самое ближайшее время», — сказал Лазар.
На сегодняшний день три россиянина остаются на территории, подконтрольной ХАМАС, делается все необходимое, чтобы они как можно скорее вернулись домой.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Международный суд ООН обязал Израиль предотвратить геноцид в секторе Газа.
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