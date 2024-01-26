Международный суд ООН обязал Израиль предотвратить геноцид в секторе Газа
Инстанция рассматривала иск ЮАР к израильской стороне.
Фото: Reuters / AMIR COHEN
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Израиль должен принять меры, чтобы предотвратить геноцид в секторе Газа. Об этом заявила судья Международного суда ООН Джоан Донохью, оглашая решение по иску ЮАР.
«Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения всех действий, подпадающих под конвенцию о геноциде», — сказала она.
Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября 2023 года. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».
Ракетные удары Израиля по больницам, школам, а также поблизости от лагерей беженцев вызвали осуждение у мировой общественности. Только США сохранили видимый нейтралитет, но раз за разом препятствовали принятию резолюции ООН по этой ситуации.
С 24 по 30 ноября действовало временное перемирие между Израилем и ХАМАС, заключенное для обмена десятками заложников и арестованных, но продлить его не удалось.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Европейский союз добавил лидера палестинского движения ХАМАС Яхью Синвара в список террористов.
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