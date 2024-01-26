Международный суд ООН обязал Израиль предотвратить геноцид в секторе Газа

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 41 0

Инстанция рассматривала иск ЮАР к израильской стороне.

Международный суд ООН обязал Израиль предотвратить геноцид в секторе Газа

Фото: Reuters / AMIR COHEN

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль должен принять меры, чтобы предотвратить геноцид в секторе Газа. Об этом заявила судья Международного суда ООН Джоан Донохью, оглашая решение по иску ЮАР.

«Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения всех действий, подпадающих под конвенцию о геноциде», — сказала она.

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября 2023 года. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ракетные удары Израиля по больницам, школам, а также поблизости от лагерей беженцев вызвали осуждение у мировой общественности. Только США сохранили видимый нейтралитет, но раз за разом препятствовали принятию резолюции ООН по этой ситуации.

С 24 по 30 ноября действовало временное перемирие между Израилем и ХАМАС, заключенное для обмена десятками заложников и арестованных, но продлить его не удалось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Европейский союз добавил лидера палестинского движения ХАМАС Яхью Синвара в список террористов.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
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