«Вы — военный преступник!»: американские активисты пытались сорвать речь Клинтон

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 8 0

Американские активисты назвали Хиллари Клинтон военным преступником

«Вы — военный преступник!»: американские активисты пытались сорвать речь Клинтон

Фото: www.globallookpress.com / Michael Brochstein

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Позиция властей США, поддерживающая и спонсирующая конфликты по всему миру, вызывает все больше негатива среди граждан.

Американские активисты пытались сорвать выступление экс-секретаря США Хиллари Клинтон в Колумбийском университете. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Политик нанесла визит в одно из самых престижных высших учебных заведений Нью-Йорка, чтобы произнести речь в рамках мероприятия, посвященного предотвращению сексуального насилия. Однако, как только она поднялась на трибуну, собравшиеся начали скандировать лозунги.

«Вы военный преступник. Народ Ливии, народ Ирака, народ Сирии, народ Йемена, народ Палестины, а также народ Америки никогда не простят вас. Вы сгорите!» — кричали активисты.

В итоге охране пришлось выводить из зала всех протестующих, но речь Клинтон, которая предполагалась как вдохновляющая, то и дело прерывалась выкриками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Хиллари Клинтон разразилась гневной речью в сторону Такера Карлсона.

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