Саудовская Аравия призвала созвать Совбез ООН из-за планов Израиля

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 21 0

Саудовская Аравия призвала созвать СБ ООН из-за возможной операции Израиля

Саудовская Аравия призвала созвать Совбез ООН из-за планов Израиля

Фото: www.globallookpress.com / Manuel Elias/UN Photo

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Что ЦАХАЛ может сделать в ближайшем будущем?

Саудовская Аравия обратилась с призывом созвать Совбез ООН из-за возможного начала военной операции ЦАХАЛ в городе Рафах на юге сектора Газа. Об этом сообщили в пресс-службе королевского МИД.

«Королевство Саудовская Аравия предупреждает об опасных последствиях штурма и нанесения ударов по городу Рафах в секторе Газа, который является последним убежищем для сотен тысяч мирных жителей, которых варварская израильская агрессия вынудила мигрировать», ― говорится в заявлении в соцсети X.

Мера необходима для предотвращения гуманитарной катастрофы, подчеркнули в МИД.

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков ХАМАС.

В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам, школам, а также вблизи лагерей беженцев вызвали критику мировой общественности.

Ранее 5-tv.ru писал, что в администрации Джо Байдена признали, что Соединенные Штаты ошиблись в оценке реальной ситуации вокруг конфликта в секторе Газа.

Тема:
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