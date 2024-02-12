Кремль о реакции Шольца и Сунака на интервью с Путиным: «Еще раз услышали»

Западные политики раскритиковали беседу американского журналиста с российским президентом.

В Кремле оценили реакцию канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Великобритании Риши Сунака на интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным. Об этом с журналистами пообщался пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Западные политики, в числе которых Шольц и Сунак, раскритиковали интервью, а также позицию Путина по украинскому конфликту. По словам Пескова, из этого следует, что они все же ознакомились с беседой, и это — главное. Посмотрев интервью, Шольц и Сунак могли еще раз услышать позицию России по конфликту на Украине.

«Они еще раз услышали — у них, собственно, как у глав исполнительной власти своих государств, у них и так была возможность постоянно знакомиться с позицией президента России Путина, а сейчас она в полной мере им представлена», — отметил Песков.

Эмоциональность западных политиков представитель Кремля объяснил необходимостью объясниться перед своими налогоплательщиками в Германии и Великобритании.

Долгожданное интервью вышло в свет в ночь на пятницу, 9 февраля. В ходе разговора Карлсон и Путин обсудили немало тем, среди них — спецоперация на Украине, теракт на нитях газопровода «Северный поток», отношения России и НАТО и ряд других вопросов.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам главы ДНР Дениса Пушилина, интервью Карлсона с Путиным показало провал западной политики по информационному занавесу.