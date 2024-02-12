Кремль о реакции Шольца и Сунака на интервью с Путиным: «Еще раз услышали»

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 64 0

Песков: Шольц и Сунак в интервью Карлсона еще раз услышали позицию Путина

Кремль о реакции Шольца и Сунака на интервью с Путиным: «Еще раз услышали»

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным

Западные политики раскритиковали беседу американского журналиста с российским президентом.

В Кремле оценили реакцию канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Великобритании Риши Сунака на интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным. Об этом с журналистами пообщался пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Западные политики, в числе которых Шольц и Сунак, раскритиковали интервью, а также позицию Путина по украинскому конфликту. По словам Пескова, из этого следует, что они все же ознакомились с беседой, и это — главное. Посмотрев интервью, Шольц и Сунак могли еще раз услышать позицию России по конфликту на Украине.

«Они еще раз услышали — у них, собственно, как у глав исполнительной власти своих государств, у них и так была возможность постоянно знакомиться с позицией президента России Путина, а сейчас она в полной мере им представлена», — отметил Песков.

Эмоциональность западных политиков представитель Кремля объяснил необходимостью объясниться перед своими налогоплательщиками в Германии и Великобритании.

Долгожданное интервью вышло в свет в ночь на пятницу, 9 февраля. В ходе разговора Карлсон и Путин обсудили немало тем, среди них — спецоперация на Украине, теракт на нитях газопровода «Северный поток», отношения России и НАТО и ряд других вопросов.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам главы ДНР Дениса Пушилина, интервью Карлсона с Путиным показало провал западной политики по информационному занавесу.

Тема:
Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным
12 февр
Филиппо указал на истерику стран НАТО после интервью Путина
11 февр
«Ослушался приказа»: Захарова поставила Шольца на место из-за слов об интервью Путина
11 февр
Хейт, угрозы, действия: что ждет Такера Карлсона после интервью с президентом РФ
11 февр
Крепкий удар по самолюбию Запада: Песков подвел итоги беседы Путина с Карлсоном
11 февр
Не просто документы: Песков раскрыл секрет «папки Путина» на интервью
11 февр
«Быстро согласился»: в Кремле раскрыли детали организации интервью Путина и Карлсона
11 февр
«Воплощение иронии»: в США разнесли Клинтон, назвавшую Карлсона полезным идиотом
11 февр
«Теперь подхватят»: во Франции дали неожиданную оценку интервью Карлсона с Путиным
11 февр
«Россия стала первой»: как Путин с помощью интервью Карлсону остудил горячие головы на Западе
10 февр
«Их мир рушится»: во Франции рассказали о реакции на интервью Путина у противников РФ
-4° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
90.89
-0.37 97.94
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:04
Украина начала передавать США поврежденные установки HIMARS
13:58
Путин заявил о росте ВВП России на 3,6% по итогам 2023 года
13:49
Поддерживает Родину и Путина: рэпер ST рад, что его музыку кладут на патриотические ролики
13:39
Ближе по духу: почему боевики ВСУ принимают решение перейти на сторону России
13:38
«Безусловно, правильно!» — Рич похвалил ST за поездку в зону СВО и песню для росгвардейцев
13:30
В Калининградской области задержан мужчина за сбор данных о России и Белоруссии

Сейчас читают

"Валентинки" с креативом: как написать любовное послание самостоятельно
В Киеве заприметили саудовские «Цезари»: прозрачный намëк крупнейшему эксплуатанту?
Почему нам часто снятся кошмары: расшифровка самых популярных страшных снов
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса