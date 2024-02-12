Кремль о реакции Шольца и Сунака на интервью с Путиным: «Еще раз услышали»

Песков: Шольц и Сунак в интервью Карлсона еще раз услышали позицию Путина
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Западные политики раскритиковали беседу американского журналиста с российским президентом.
В Кремле оценили реакцию канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Великобритании Риши Сунака на интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным. Об этом с журналистами пообщался пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Западные политики, в числе которых Шольц и Сунак, раскритиковали интервью, а также позицию Путина по украинскому конфликту. По словам Пескова, из этого следует, что они все же ознакомились с беседой, и это — главное. Посмотрев интервью, Шольц и Сунак могли еще раз услышать позицию России по конфликту на Украине.
«Они еще раз услышали — у них, собственно, как у глав исполнительной власти своих государств, у них и так была возможность постоянно знакомиться с позицией президента России Путина, а сейчас она в полной мере им представлена», — отметил Песков.
Эмоциональность западных политиков представитель Кремля объяснил необходимостью объясниться перед своими налогоплательщиками в Германии и Великобритании.
Долгожданное интервью вышло в свет в ночь на пятницу, 9 февраля. В ходе разговора Карлсон и Путин обсудили немало тем, среди них — спецоперация на Украине, теракт на нитях газопровода «Северный поток», отношения России и НАТО и ряд других вопросов.
Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам главы ДНР Дениса Пушилина, интервью Карлсона с Путиным показало провал западной политики по информационному занавесу.
- 12 февр
- Филиппо указал на истерику стран НАТО после интервью Путина
- 11 февр
- «Ослушался приказа»: Захарова поставила Шольца на место из-за слов об интервью Путина
- 11 февр
- Хейт, угрозы, действия: что ждет Такера Карлсона после интервью с президентом РФ
- 11 февр
- Крепкий удар по самолюбию Запада: Песков подвел итоги беседы Путина с Карлсоном
- 11 февр
- Не просто документы: Песков раскрыл секрет «папки Путина» на интервью
- 11 февр
- «Быстро согласился»: в Кремле раскрыли детали организации интервью Путина и Карлсона
- 11 февр
- «Воплощение иронии»: в США разнесли Клинтон, назвавшую Карлсона полезным идиотом
- 11 февр
- «Теперь подхватят»: во Франции дали неожиданную оценку интервью Карлсона с Путиным
- 11 февр
- «Россия стала первой»: как Путин с помощью интервью Карлсону остудил горячие головы на Западе
- 10 февр
- «Их мир рушится»: во Франции рассказали о реакции на интервью Путина у противников РФ
Читайте также
93%
-0.37 97.94
-0.41
Нашли ошибку?