Надеждин подал иски в Верховный суд об оспаривании решения ЦИК

Политик Борис Надеждин подал иски в Верховный суд с надеждой оспорить решение Центризбиркома РФ об отказе в его регистрации кандидатом на выборы президента России. Всего их будет три, последний — самый главный.

«Я подаю три иска в Верховный Суд. Главный — об оспаривании отказа в регистрации», — сказал он.

Надеждин объяснил, что для оспаривания отказа нужно связаться с тысячами россиянами по всей стране, но на это требуется время. По этой причине главный иск планируется подать до 16 февраля. Сегодня же, 12-го числа, будет очередь двух других.

«Сегодня подаем два других: об оспаривании формы ведомости и об оспаривании формы нотариального списка сборщиков», — добавил Надеждин.

На прошлой неделе ЦИК обнаружил более 15% брака в подписях Надеждина. Сотрудники Центризбиркома принимали папки и во время проверки выяснили, что в «московской» отсутствует список сборщиков подписей, хотя этот документ является обязательным, так как там нотариально подтверждаются сведения о лицах, которые являлись сборщиками подписей избирателей.

Сам Надеждин признал брак в подписях своего штаба. В результате ЦИК не зарегистрировал его кандидатом на выборах президента РФ.

В 2024 году президентские выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Как отмечали в ЦИК, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны. Досрочный период пройдет с 25 февраля по 14 марта.

Ранее 5-tv.ru писал, что определены четыре кандидата на пост президента России. ЦИК сформировал список кандидатов, еще четырем претендентам в регистрации было отказано.