Машков: первый этап избирательной кампании Путина успешно завершился

Эфирная новость 28 0

Действующий глава государства будет участвовать в грядущих президентских выборах как самовыдвиженец.

Фото, видео: Сандурская Софья / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Выборы президента России 2024

Национальный проект «Здравоохранение» изменил российскую медицину и должен быть продолжен. Об этом заявила сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина Марьяна Лысенко.

Сегодня она побывала в Уфе, где посетила Центр детской онкологии и гематологии. Эта новая, высокотехнологичная клиника построена как раз в рамках этого проекта.

Еще один сопредседатель — Владимир Машков — сегодня во Владимире. Он посетил региональный избирательный штаб и пообщался с доверенными лицами и волонтерами, отметив, что их главная задача — выслушать мнения и предложения избирателей.

«И все эти предложения собираются в центральном избирательном штабе, где мы проводим и над ними работу, они систематизируются и дальше все они будут доведены до нашего кандидата. И со всеми предложениями будет продолжаться работа. И я надеюсь, что большинство из них получат свое воплощение», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто поборется за пост президента России в 2024 году.

Тема:
Выборы президента России 2024
12 февр
Харитонов посетил завод приборостроения в Калуге
12 февр
Обучение волонтеров для работы на избирательных участках стартует 14 февраля
12 февр
Надеждин подал иски в Верховный суд об оспаривании решения ЦИК
11 февр
Бюллетень сформирован: кто поборется за пост президента России в 2024 году
10 февр
ВЦИОМ сообщил, сколько россиян готовы сейчас проголосовать за Путина
9 февр
В ЦИК утвердили текст избирательного бюллетеня на выборы президента России
9 февр
В ЦИК отказали в регистрации четырем желающим участвовать в выборах президента
9 февр
Захарова: Запад намерен «раскачать» ситуацию в России на фоне выборов президента
8 февр
Определены четыре кандидата на выборах президента России— 2024
8 февр
ЦИК не зарегистрировал Надеждина кандидатом на выборах президента России
-4° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.08
0.19 98.15
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:10
Такер Карлсон: Москва намного приятнее любого города в США
20:07
Харитонов посетил завод приборостроения в Калуге
19:53
«Впитала всю духовную мощь»: песня ST произвела на бойцов Росгвардии неизгладимое впечатление
19:39
Непробужденный зодиак: признаки нахождения на нижнем уровне потенциала знака
19:26
Самый тяжелый компонент первого энергоблока АЭС «Аккую» установлен в предпроектное положение
19:25
Машков: первый этап избирательной кампании Путина успешно завершился

Сейчас читают

"Валентинки" с креативом: как написать любовное послание самостоятельно
В Киеве заприметили саудовские «Цезари»: прозрачный намëк крупнейшему эксплуатанту?
«В рамках устоявшейся истории»: как на положении РФ в мире скажется увольнение тяжелобольного Остина
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса