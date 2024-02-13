Бастрыкину доложат о ходе дела по отравлению более 40 школьников в Москве
Что известно об этом происшествии?
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Mikhail Tereshchenko
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Глава СК Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с отравлением свыше 40 учеников школы-интерната имени Колмогорова при МГУ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Расследуется уголовное дело, возбужденное в связи с отравлением детей в Москве. <...> Информация о происшествии получила распространение в медиапространстве», — говорится в Telegram-канале СК.
О первоначально установленных в ходе следствия обстоятельствах Бастрыкину доложит глава ГСУ СК России по Москве Андрей Стрижов.
Ранее 5-tv.ru писал, что работу кафе в дагестанском селе Дылым приостановили после того, как там отравились 35 человек. Предварительная причина — майонез, который использовался в блюдах.
Во время технического процесса грубо нарушались требования хранения ингредиентов. Это могло спровоцировать появление сальмонеллеза — из-за него появляются тошнота и повышенная температура.
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