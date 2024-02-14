«Позже расскажу»: Боня на фоне красных роз объявила о расставании с парнем

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

Боня сообщила о расставании с Гасановым

«Позже расскажу»: Боня на фоне красных роз объявила о расставании с парнем

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Что случилось между влюбленными, пока остается загадкой.

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и популярный блогер Виктория Боня неожиданно для всех рассталась со своим возлюбленным Русланом Гасановым. Сообщила новость она на фоне роскошной инсталляции из роз в форме сердца и с улыбкой на лице.

«Ребята, мы расстались с Русланом». Позже расскажу более подробно», — сказала знаменитость в личном блоге.

Что случилось между влюбленными, пока остается загадкой. Ведь в начале года в их паре были идиллия и любовь.

По крайней мере, так все преподносила Боня. Вместе с любимым она, например, отдыхала в Коста-Рике.

Гасанова, который младше знаменитости на 13 лет, она познакомила с экс-возлюбленным Алексом Смерфитом и единственной дочкой Анджелиной. До этого она не оказывала подобную «честь» своим ухажерам.

При этом на момент знакомства с Боней Гасанов был женат. Но любовь, кажется, вскружила ему голову и через несколько месяцев он развелся.

При этом не все поверили в расставание Бони и Гасанова. Ведь в начале февраля блогер рассказывала, что она больше не хочет выставлять личную жизнь на всеобщее обозрение, поэтому многие связали новость о расставании просто с сокрытием деталей отношений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем Боне понадобилась пластика.

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