Гигантский торнадо промчался по северо-востоку Омана. Эти кадры моментально разлетелись по соцсетям. Впрочем, сейчас в Интернете спорят, действительно ли это был смерч или все-таки — песчаная буря.

Стихия уничтожила сельхоз угодия, но прошла в стороне от жилых домов. Информации о пострадавших не поступало.

Другое стихийное бедствие в Чили. Там борются с лесными пожарами. Для этого даже привлекли армию.

Пылают леса, кустарники, сельхозугодья и природные парки, где растет уникальное эндемичное дерево — чилийская винная пальма, которая и так под угрозой исчезновения. Сообщалось, что число погибших превысило 100 человек, а еще несколько сотен жителей страны числятся пропавшими без вести.

Ранее 5-tv.ru писал, почему в России станет больше ураганных ветров и торнадо.