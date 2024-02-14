Москвичей предупредили об ухудшении погоды

Дептранс призвал столичных автомобилистов пересесть на общественный транспорт.

В Москве в ночь на 15 февраля 2024 года ожидается метель и сильный ветер. Об этом в Telegram-канале сообщает столичный Комплекс городского хозяйства.

«По прогнозам синоптиков, ночью и в течение дня 15 февраля в столице ожидаются снег, местами сильный. Возможно усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В связи с неблагоприятными погодными условиями московский Дептранс призвал столичных автомобилистов пересесть на общественный транспорт, а, если такой возможности нет, то быть особенно внимательными и осторожными во время своих поездок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что станица Грушевская в Ростовской области буквально ушла под воду после сильных ливней. Местная река вышла из берегов и продолжает пребывать. Как со стихией справляются местные жители?