Москвичей предупредили об ухудшении погоды

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 98 0

В Москве в ночь на 15 февраля 2024 года ожидается метель и сильный ветер

Москвичей предупредили об ухудшении погоды

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

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Тема:
Погода

Дептранс призвал столичных автомобилистов пересесть на общественный транспорт.

В Москве в ночь на 15 февраля 2024 года ожидается метель и сильный ветер. Об этом в Telegram-канале сообщает столичный Комплекс городского хозяйства.

«По прогнозам синоптиков, ночью и в течение дня 15 февраля в столице ожидаются снег, местами сильный. Возможно усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В связи с неблагоприятными погодными условиями московский Дептранс призвал столичных автомобилистов пересесть на общественный транспорт, а, если такой возможности нет, то быть особенно внимательными и осторожными во время своих поездок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что станица Грушевская в Ростовской области буквально ушла под воду после сильных ливней. Местная река вышла из берегов и продолжает пребывать. Как со стихией справляются местные жители?

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