Москвичей предупредили об ухудшении погоды

В Москве в ночь на 15 февраля 2024 года ожидается метель и сильный ветер
Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Дептранс призвал столичных автомобилистов пересесть на общественный транспорт.
В Москве в ночь на 15 февраля 2024 года ожидается метель и сильный ветер. Об этом в Telegram-канале сообщает столичный Комплекс городского хозяйства.
«По прогнозам синоптиков, ночью и в течение дня 15 февраля в столице ожидаются снег, местами сильный. Возможно усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду», — говорится в сообщении.
В связи с неблагоприятными погодными условиями московский Дептранс призвал столичных автомобилистов пересесть на общественный транспорт, а, если такой возможности нет, то быть особенно внимательными и осторожными во время своих поездок.
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