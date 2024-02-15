Олимпийская чемпионка Волосожар сообщила о третьей беременности

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 17 0

Семья с нетерпением ждет еще одного малыша.

Олимпийская чемпионка Волосожар сообщила о третьей беременности

Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

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Чемпионка мира по фигурному катанию Татьяна Волосожар ждет третьего ребенка. Спортсменка вместе со своим партнером в парном катании и по совместительству мужем Максимом Траньковым готовится стать многодетной семьей.

«Я думаю, что 14 февраля –это отличный повод поделиться с вами прекрасной для нашей семьи новостью. Мы с Максимом Траньковым ждем встречи с тобой, наш малыш», — написала в личном блоге 37-летняя звезда фигурного катания.

У пары уже есть двое детей: в 2017 году родилась дочь Анжелика, а спустя четыре года — сын Теодор. У чемпионки мира есть собственный центр для тренировки будущих фигуристов.

С прекрасной новостью поздравили чемпионов знаменитые друзья и поклонники. Один из подписчиков поблагодарил пару за то, что они дают миру достойных людей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что молодая жена Игоря Вдовина рассекретила пол будущего малыша.

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