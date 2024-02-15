Путин заявил о попытках России завершить конфликт на Украине

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 42 0

Непрерывные атаки в течение восьми лет, которые совершали ВСУ против мирных граждан Донбасса, стали одной из причин начала спецоперации.

Фото, видео: Александр Казаков / ТАСС; Telegram / Кремль. Новости / news_kremlin; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Россия пытается прекратить боевые действия на Украине. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.

«Непосредственным триггером (начала СВО — Прим. ред.) послужил полный отказ сегодняшних украинских властей от выполнения Минских соглашений», — сказал глава государства в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Он отметил, что непрерывные атаки в течение восьми лет, которые совершали ВСУ против мирных граждан Донбасса, также стали одной из причин начала спецоперации.

Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Песков заявил о приобретении СВО формы войны против коллективного Запада.

Тема:
Спецоперация
15 февр
Нефтебаза загорелась в Курской области после атаки украинского БПЛА
14 февр
Путин заявил об извращении западными лидерами причин начала СВО
14 февр
Сенатор Грэм изменил свою позицию по Украине под влиянием Трампа
14 февр
«Я не общаюсь»: Подоляк рассказал о наличии живущего в Москве брата
14 февр
Песков заявил о приобретении СВО формы войны против коллективного Запада
14 февр
В Германии отказались признавать, что Шольц просил Путина отвести войска от Киева
14 февр
В Германии подтвердили разговор Путина и Шольца об отводе российских войск от Киева
14 февр
«В это нелегкое время»: росгвардейцы выразили признательность ST за поддержку
14 февр
Германия пообещала Украине нарастить поставки снарядов: «В три-четыре раза»
14 февр
Войска России уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ на донецком направлении
-11° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
91.43
0.22 97.81
-0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:51
Паралич желудка: худеющей Борисовой открыли глаза на ужасы от «Оземпика»
1:44
Нефтебаза загорелась в Курской области после атаки украинского БПЛА
1:37
Главная особенность: как распознать пневмонию у ребенка
1:23
Депрессия и серьезные болезни: как «простой» недосып может разрушить жизнь
1:15
Путин заявил о некорректности вмешательства в предвыборную кампанию в США
1:09
Студенты из России научились предсказывать сход лавин на железнодорожные пути

Сейчас читают

Превозмогая боль, пела как ангел: счастье и горечь в судьбе Анны Герман
На применение силового инструмента Азербайджан провоцирует слабость Армении — эксперт
«Очень странное совпадение»: Лера Кудрявцева получила серьезную травму
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео