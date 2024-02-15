Путин заявил о попытках России завершить конфликт на Украине

Россия пытается прекратить боевые действия на Украине. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.

«Непосредственным триггером (начала СВО — Прим. ред.) послужил полный отказ сегодняшних украинских властей от выполнения Минских соглашений», — сказал глава государства в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Он отметил, что непрерывные атаки в течение восьми лет, которые совершали ВСУ против мирных граждан Донбасса, также стали одной из причин начала спецоперации.

Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Песков заявил о приобретении СВО формы войны против коллективного Запада.