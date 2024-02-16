Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Маши из Луганска

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В свои полтора года девочка почти ничего не слышит.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции День Добрых дел!

Накануне мы рассказали о маленькой Маше с врожденной аномалией ушных раковин. Ребенку срочно требуются слуховые аппараты, которые стоят больше миллиона рублей. У семьи Маши таких денег нет.

Благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать необходимую сумму и даже больше. За сутки вы перечислили 3 миллиона 508 тысяч 453 рубля.

Большое вам спасибо!

Тема:
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