Задержанный в Аргентине россиянин Чуркин даст показания по украинскому делу ради убежища

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Алина Крылова
Алина Крылова 33 0

Задержанный в Аргентине россиянин Чуркин даст показания ради убежища

Задержанный в Аргентине россиянин Чуркин даст показания по украинскому делу ради убежища

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Параллельно с заслушиванием защита россиянина просит перенести судебное разбирательство на нейтральную территорию, в Аргентину.

Россиянин Игорь Чуркин, задержанный в Аргентине по запросу украинской стороны, изъявил желание дать показания в обмен на убежище в стране. Намерения своего подзащитного озвучила адвокат россиянина, Кристиан Рубилар.

По сообщениям официального представителя, Чуркин, обвиняемый Украиной по статье 383 УК (заведомо ложное сообщение о совершении уголовного преступления), готов пойти навстречу угрожающей стороне и согласен раскрыть важную информацию. Соответствующее слушание назначено на 23 февраля.

В случае, если прошение россиянина будет удовлетворено, экстрадиция на Украину не состоится, а это, в свою очередь, позволит Чуркину обезопасить себя. По словам Рубилар, запрос на получение политического убежища парализует процесс экстрадиции и затягивает разбирательство в этой истории.

Вместе с тем, как отмечает адвокат, даже в случае отказа Аргентины посодействовать россиянину в его просьбе, Украина вряд ли смогла бы вытребовать выдачи Чуркина, поскольку его преступление не подпадает под квалификацию о средней степени тяжести.

В случае же, если Аргентина даст согласие на политическое убежище, Чуркин имеет возможность быть судимым непосредственно в этой стране.

«Мы попросили судью, которая занимается вопросами гражданства, чтобы она вынесла решение. Она поначалу его отложила. Я подал апелляцию, чтобы она вынесла решение сейчас, поскольку Чуркин хочет быть судим беспристрастным судом Аргентины», — сказал официальный представитель обвиняемого, пишут РИА Новости.

Помощь россиянину готов оказать консульский отдел посольства РФ в Аргентине. Она может иметь сугубо юридический характер.

Ранее 5-tv.ru писал, что в РФ из Аргентины экстрадировали обвиняемого в мошенничестве на 5,4 млн рублей.

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