Замкомандующего 18-й армии полковник Магомедали Магомеджанов погиб в ходе СВО

В ходе спецоперации на Украине погиб заместитель командующего 18-й армии полковник Магомедали Магомеджанов. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram-канале.

«Он погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО, эта военная операция стала для полковника четвертой и, к сожалению, последней», — написал он.

Сегодня, 18 февраля, похороны со всеми воинскими почестями прошли в родном для полковника селе Хлют. Проститься с Магомеджановым приехали как близкие, друзья, земляки, так и сослуживцы, представители высшего офицерского состава, парламента, правительства, Общественной палаты республики.

Меликов вместе с тем выразил искренние соболезнования родным и близким полкновника.

При этом пресс-служба Общественной палаты Дагестана в Telegram-канале уточнила, что трагедия случилась 14 февраля. Магомеджанов умер в госпитале Севастополя от полученных в ходе боев ранений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что осужденный за взятку бывший глава УМВД Екатеринбурга погиб в зоне СВО. Минобороны РФ посмертно наградило его медалью.