Кандидат от КПРФ Николай Харитонов провел встречу в Москве
Политик побеседовал с коллективом «Института геотехники и инженерных изысканий в строительстве».
Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru
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Кандидат в президенты от партии КПРФ Николай Харитонов сегодня посетил «Институт геотехники и инженерных изысканий в строительстве» в Москве и пообщался с коллективом.
Предприятие имеет большой опыт проведения всех видов инженерных изысканий: от геодезических до гидрометеорологических. А специалисты института работают на крупных и очень крупных строительных проектах страны.
До выборов президента России остается меньше месяца. Голосование будет длиться три дня — с 15 по 17 марта. Как ранее отмечали в ЦИК, многодневная схема голосования ранее пришлась по нраву россиянам.
Уже известно, что кандидатами на пост главы государства стали четверо: действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Ранее 5-tv.ru писал, что в России официально началась агитационная кампания кандидатов в президенты.
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