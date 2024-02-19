«Не простим»: в Израиле назвали антисемитской атакой заявления Бразилии о Газе

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Евгения Романова
Евгения Романова 35 0

Израиль объявил главу Бразилии Лулу да Силву персоной нон-грата

«Не простим»: в Израиле назвали антисемитской атакой заявления Бразилии о Газе

Фото: CLEMENS BILAN / ТАСС

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Бразильского президента призвали отказаться от своих слов.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац объявил президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву персоной нон-грата после того, как он сравнил конфликт в секторе Газа с Холокостом. Об этом пишет газета The Guardian.

«Я хотел бы передать президенту, что мы не простим его и что он является нежелательной персоной в Израиле, пока он не откажется [от своих слов] и не извинится», — сказал Кац.

Министр назвал серьезной антисемитской атакой заявление бразильского президента.

В частности, Луис Инасиу Лула да Силва назвал вооруженный конфликт в секторе Газа геноцидом. Он сравнил происходящее со зверствами Адольфа Гитлера в отношении евреев. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что подобные утверждения переходят красную черту.

Обострение конфликта между Израилем и ХАМАС

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков ХАМАС.

В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам, школам, а также вблизи лагерей беженцев вызвали критику мировой общественности.

Ранее 5-tv.ru писал, что Международный суд ООН начал слушания по делу об оккупации Израилем территорий, принадлежащих Палестине.

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