Российского посла вызвали в МИД Финляндии

Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов был вызван в МИД Финляндии. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство страны на официальной странице в социальной сети X.

До этого аналогичный шаг сделала Германия. Причина такая же — смерть блогера Алексея Навального*.

«МИД Финляндии сегодня вызвал посла России по поводу смерти Алексея Навального, чтобы подчеркнуть ответственность России и потребовать полного и прозрачного расследования», — говорится в сообщении.

О смерти Навального в пятницу, 16 февраля, сообщило управление ФСИН по ЯНАО. По данным ведомства, блогер почувствовал себя плохо после прогулки и потерял сознание. Медики констатировали смерть.

В Кремле позднее отметили, что Запад, не дожидаясь официальной информации, успел сделать немало заявлений. По словам Дмитрия Пескова, это хамство и абсолютно непозволительно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему российского посла в Берлине Сергея Нечаева вызвали в МИД Германии.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму