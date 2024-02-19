Российского посла вызвали в МИД Германии

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 84 0

С чем связано решение Анналены Бербок?

Российского посла вызвали в МИД Германии

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Российского посла в Берлине Сергея Нечаева вызвали в МИД Германии. Об этом сообщил представитель внешнеполитического ведомства ФРГ в ходе брифинга с журналистами.

«Министр иностранных дел (Анналена Бербок. — Прим. ред.) перед началом встречи в Брюсселе еще раз прокомментировала смерть Алексея Навального*. И я хотела бы сообщить вам, что федеральное правительство, министерство иностранных дел вызывают сегодня посла России», — привод слова представителя МИД Германии ТАСС.

О смерти Навального в пятницу, 16 февраля, сообщило управление ФСИН по ЯНАО. По данным ведомства, блогер почувствовал себя плохо после прогулки и потерял сознание. Медики констатировали смерть.

В Кремле позднее отметили, что Запад, не дожидаясь официальной информации, успел сделать немало заявлений. По словам Дмитрия Пескова, это хамство и абсолютно непозволительно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина из-за объявления в розыск эстонского премьер-министра Каи Каллас и госсекретаря Таймара Петеркопа.

Указывалось, что данные лица разыскиваются МВД России в рамках уголовной статьи, однако не уточнялось, о какой именно речь.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

-7° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
92.55
0.73 99.35
0.94
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:13
Кремль отреагировал на слова Пашиняна о позиции по Украине: «Это не секрет»
14:12
В кредит? В Сенате США предложили отказаться от безвозмездной помощи Украине
13:56
В подмосковной Лобне введен режим оповещения жителей о ЧС
13:54
По скользкому пути: более 60 человек в Петербурге получили травмы из-за гололеда
13:47
В Минобороны РФ рассказали, как боевики пытались отравить главу ЛНР Пасечника
13:38
Российского посла вызвали в МИД Германии

Сейчас читают

«13 недругов Израиля»: про двойные стандарты в футболе и канадский демарш в «фигурке»
Перепуганная Бородина не может спать из-за происков изверга
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит
Одна из континентальных плит на Земле начала раскалываться на две части

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок