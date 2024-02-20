Собянин: Москва заключила восемь офсетных контрактов на поставку лекарств

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 24 0

Мэр российской столицы рассказал о том, какие препараты будут поставляться в рамках исполнения договоров.

Собянин: Москва заключила восемь офсетных контрактов на поставку лекарств

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

В течение 2023 года Москва получила более 830 тысяч упаковок различных лекарственных препаратов по офсетным контрактам. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале во вторник, 20 февраля.

«Офсеты — особый способ взаимодействия столицы и бизнеса. Инвесторы запускают на территории Москвы производства ключевых товаров, а город в свою очередь гарантирует их закупку в течение многих лет», — объяснил градоначальник.

По сведениям мэра, в настоящее время заключено уже восемь таких контрактов на поставку лекарств. Они охватывают производство противоглаукомных, противоопухолевых и анальгезирующих препаратов. Также на 2024 год запланировано изготовить по офсету антидепрессанты, нейролептики и другие лекарства по 43 международным непатентованным наименованиям.

Всего в Москве оформлено 17 офсетных контрактов. Прибыль от них составит 87 млрд рублей в качестве инвестиций. Кроме того, это обеспечит более 6,5 тысячи рабочих мест, добавил Собянин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Собянин рассказал о новом жилье для жителей района Можайский.

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