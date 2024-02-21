Путин находится в Казани: что входит в планы президента

В Татарстане сегодня стартует турнир «Игры будущего». И российский лидер примет участие в церемонии открытия.

Президент России Владимир Путин прибыл в Казань, где у него запланированы встречи с лидерами Киргизии, Узбекистана, Казахстана, а также других стран.

Путин заявлял 20 февраля в ходе форума «Сильные идеи для нового времени» о планах встретиться с коллегами в Казани. Кроме того, сегодня в городе стартует международный мультиспортивный турнир «Игры будущего». В церемонии открытия примут участие главы Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана.

«Игры будущего» — первый в мировой практике грандиозный международный турнир в концепции фиджитал. Это слияние спорта традиционного и цифровых технологий. Соревнования пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В турнире сразятся две тысячи спортсменов из 100 государств.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Казань. В российский город его пригласил Путин.