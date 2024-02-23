Актер Юрий Стоянов рассказал, какие подарки обычно получает на 23 февраля

Артист также высказался о значимости празднования Дня защитника Отечества

Народный артист России Юрий Стоянов обычно получает на День защитника Отечества удобные и спортивные подарки. Об этом актер рассказал в беседе с изданием «Ридус».

Стоянов признается, что много времени проводит на съемках, поэтому супруга преподносит ему, в основном, полезные и практичные подарки.

«Жена мне, как правило, дарит что-нибудь спортивное, удобное — спортивный костюм, толстовку, потому что я почти все время провожу на съемках. А дочери мне дарят парфюм», — говорит Стоянов.

Актер также отмечает, что и в современной России служившие люди чаще всего воспринимают 23 февраля как праздник, посвященный Советской армии и военно-морскому флоту, а не как «мужской день».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что названы лучшие подарки на 23 февраля.