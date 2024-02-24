«Авдеевка — только начало»: хакеры запустили пророссийские лозунги в эфире украинского телеканала

|
Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 223 0

Хакеры запустили пророссийские лозунги в эфире украинского телеканала

«Авдеевка — только начало»: хакеры запустили пророссийские лозунги в эфире украинского телеканала

Фото: www.globallookpress.com / panorama-images via www.imago-im

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Сейчас бегущая строка на «Прямом» отключена.

Эфир украинского телеканала «Прямой» взломали хакеры, запустив на бегущей строке пророссийские и антиамериканские лозунги на русском и украинских языках.

«США и Зеленский уничтожают Украину. Авдеевка — только начало в войне до последнего украинца», — гласил один из текстов.

В Telegram-канале «Прямого» сообщили, что атака произошла примерно в 19:33 по московскому времени. Специалисты телеканала до сих пор борются с последствиями атаки, сейчас бегущая строка отключена.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские хакеры из RaHDIt опубликовали данные более двух с половиной тысяч сотрудников украинских военкоматов, которые отлавливают и отправляют граждан Украины на фронт.

В сеть попали личные телефоны, паспортные данные, электронные почты и ссылки на страницы в соцсетях этих «военных преступников».

Тема:
Спецоперация
24 февр
Еще один беспилотник сбили в небе над Белгородской областью
24 февр
Страны G7 пообещали ввести санкции против поддерживающих Россию государств
24 февр
Добровольцы из зоны СВО поженились на выставке «Россия» в Москве
24 февр
«Не стоят даже бумаги»: почему подписанные Украиной договоры о гарантиях безопасности являются пустышкой
24 февр
Украина подписала соглашения по безопасности с Канадой и Италией
24 февр
ВСУ ждет снова провал? В НАТО спрогнозировали сроки нового контрнаступления Украины
24 февр
На Украине сообщили о выводе подразделений ВСУ из поселка Ласточкино
24 февр
А где люди? В США раскритиковали слова Зеленского о новом контрнаступлении ВСУ
24 февр
Боевики ВСУ обстреляли центральный район Донецка — есть жертвы
24 февр
«Некоторые засекречены»: Швейцария заявила о десяти мирных планах по Украине
Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
92.75
0.31 100.44
0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:28
Еще один беспилотник сбили в небе над Белгородской областью
22:19
Страны G7 пообещали ввести санкции против поддерживающих Россию государств
22:04
«Авдеевка — только начало»: хакеры запустили пророссийские лозунги в эфире украинского телеканала
21:49
«Поворот на 360»: Захарова усомнилась в профессионализме Бербок после слов о санкциях
21:34
Добровольцы из зоны СВО поженились на выставке «Россия» в Москве
21:19
«Не стоят даже бумаги»: почему подписанные Украиной договоры о гарантиях безопасности являются пустышкой

Сейчас читают

Стало известно меню ужина Путина и глав СНГ в Казани
Роструд объяснил должны ли работникам доплачивать за болеющих коллег
Стресс или нехватка витаминов? Трихолог раскрыла причину выпадения волос
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок