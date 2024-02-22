Российские хакеры опубликовали данные сотрудников украинских военкоматов

|
Евгения Романова
Евгения Романова 36 0

Хакеры из RaHDIt завладели данными 2600 сотрудников украинских ТЦК

Российские хакеры опубликовали данные сотрудников украинских военкоматов

Фото: www.globallookpress.com / Silas Stein

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Это сделано для армии России, а также украинцев, чтобы те знали военных преступников, отправляющих их «на убой».

Российские хакеры из RaHDIt завладели личными данными 2,6 тысячи сотрудников украинских военкоматов, которые отлавливают и отправляют граждан Украины на фронт. Об этом сообщила пресс-служба хакерской группы.

«Были получены списки личного состава сотрудников военных комиссариатов противника. Группой получены около 2600 представителей ТЦК (территориальных центров комплектования), в том числе врачей медкомиссий — всех тех, кто отправляет на убой украинцев», — говорится в сообщении.

В сеть попали личные телефоны, паспортные данные, электронные почты и ссылки на страницы в соцсетях этих «военных преступников». Отмечается, что операция была проведена в связи с ужесточением мобилизации на Украине. Таким образом хакеры показали тех, которые отправляет граждан республики на фронт и тем самым «убивает их».

«Среди военкомов традиционно для украинской власти — любители БДСМ-вечеринок, свингеры, уголовники, а также врачи, под видом лечения отправляющие людей в окопы», — подчеркнули в группе.

Хакеры выразили надежду, что эта информация окажется полезной в рамках срыва планов киевского режима по мобилизации и тем самым поможет ВС России.

Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Киевские власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

В феврале 2024 года на Украине ужесточили мобилизацию. Обновленный закон предполагает изменения нижней и верхней планок призывного возраста, ужесточение мер за уклонение от мобилизации вплоть до блокировки банковских счетов, а также введение электронных повесток.

Ранее 5-tv.ru писал, что переворот на Украине могут устроить только боевики ВСУ. Это будет восстание от безысходности, подчеркнул украинский оппозиционер Виктор Медведчук.

Тема:
Спецоперация
22 февр
Два человека пострадали при обстреле автобуса в Херсонской области
22 февр
Шойгу вручил «Золотые Звезды» бойцам за проявленные в СВО мужество и героизм
22 февр
За храбрость и отвагу: освобождавшие Авдеевку военнослужащие получили награды
22 февр
«Потихонечку выбиваем»: что происходит сегодня на запорожском направлении СВО
22 февр
Залповым огнем! Лучшее видео из зоны СВО за день
22 февр
В Германии предложили 48-часовое прекращение поставок оружия ВСУ
22 февр
Было массовым: в Авдеевке нашли доказательства о дезертирстве боевиков ВСУ
22 февр
Не дождались приказа: в США рассказали о бегстве боевиков ВСУ из Авдеевки
22 февр
Ничтожно малы: в Европе оценили шансы Киева на победу в конфликте
21 февр
«Полная дезинформация»: в ВСУ недовольны западными журналистами
-3° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
92.44
0.09 99.90
0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:30
«Четкий сигнал»: американец получил срок по «закону Родченкова»
12:30
Митя Фомин назвал крепкие пары российского шоу-бизнеса — их всего три
12:16
Неизвестные атаковали судно Великобритании у побережья Йемена
12:09
Два человека пострадали при обстреле автобуса в Херсонской области
12:04
Эхо «голой вечеринки» Ивлеевой: суд не стал рассматривать очередной иск
11:56
Нелегальная шахта обрушилась в Венесуэле: под завалами оказались 130 человек

Сейчас читают

Стало известно меню ужина Путина и глав СНГ в Казани
«Общение с ним — подарок судьбы»: каким Василий Лановой запомнился его коллегам
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 февраля, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок