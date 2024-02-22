Российские хакеры опубликовали данные сотрудников украинских военкоматов

Хакеры из RaHDIt завладели данными 2600 сотрудников украинских ТЦК
Фото: www.globallookpress.com / Silas Stein
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Это сделано для армии России, а также украинцев, чтобы те знали военных преступников, отправляющих их «на убой».
Российские хакеры из RaHDIt завладели личными данными 2,6 тысячи сотрудников украинских военкоматов, которые отлавливают и отправляют граждан Украины на фронт. Об этом сообщила пресс-служба хакерской группы.
«Были получены списки личного состава сотрудников военных комиссариатов противника. Группой получены около 2600 представителей ТЦК (территориальных центров комплектования), в том числе врачей медкомиссий — всех тех, кто отправляет на убой украинцев», — говорится в сообщении.
В сеть попали личные телефоны, паспортные данные, электронные почты и ссылки на страницы в соцсетях этих «военных преступников». Отмечается, что операция была проведена в связи с ужесточением мобилизации на Украине. Таким образом хакеры показали тех, которые отправляет граждан республики на фронт и тем самым «убивает их».
«Среди военкомов традиционно для украинской власти — любители БДСМ-вечеринок, свингеры, уголовники, а также врачи, под видом лечения отправляющие людей в окопы», — подчеркнули в группе.
Хакеры выразили надежду, что эта информация окажется полезной в рамках срыва планов киевского режима по мобилизации и тем самым поможет ВС России.
Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Киевские власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.
В феврале 2024 года на Украине ужесточили мобилизацию. Обновленный закон предполагает изменения нижней и верхней планок призывного возраста, ужесточение мер за уклонение от мобилизации вплоть до блокировки банковских счетов, а также введение электронных повесток.
Ранее 5-tv.ru писал, что переворот на Украине могут устроить только боевики ВСУ. Это будет восстание от безысходности, подчеркнул украинский оппозиционер Виктор Медведчук.
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