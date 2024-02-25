ВСУ в нокауте: операция по освобождению Авдеевки войдет в учебники по военной науке

Российская армия получила колоссальный опыт.

Они еще произносят название этого города на украинский манер — «Авдиивка», — но не могут проигнорировать суть происходящих событий — один из крупнейших бастионов ВСУ на Донбассе, город Авдеевка, был освобожден российскими войсками. Полностью и окончательно.

Линия фронта, которая до этого, начиная с 2014 года проходила фактически по городским кварталам Донецка, была в одночасье отодвинута более чем на десять километров на Запад. Освобождение Авдеевки поражает не только тем, что произошло, но и как.

Боевики ВСУ не просто оставили город, а бежали. То есть Киев и недавно назначенный главком Александр Сырский потеряли управление войсками под напором наступавших российских частей.

Если киевские формирования, даже упертые националисты, бегут с поля боя, имеет ли смысл им и дальше помогать поставками оружия? Вопрос, который неизменно теперь будет преследовать политиков в Брюсселе и Вашингтоне.

О всех этапах битвы за Авдеевку президенту докладывали лично министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и командующий группировкой Центр генерал-полковник Андрей Мордвичев.

«Руководство Вооруженных сил Украины издало приказ об отводе своих вооруженных сил, когда они уже были в движении и покидали этот населенный пункт. Так понимаю, что сделано это было по политическим соображениям, чтобы прикрыть этот ход и придать ему видимость организованного вывода», — сказал Путин.

«Противник, уходя, оставлял много раненых. То, что касается этих раненых: они же становились пленными, потому что просто не в состоянии были уйти. Брошено много оружия, много личного оружия, очень много ПТУРов, ПЗРК», — отметил Шойгу.

Брошенные раненые, брошенная амуниция и незаминированные пути отхода — это прямые свидетельства бегства ВСУ. Как и поспешный, а, точнее, запоздалый приказ главкома Сырского.

Вывод войск из окруженного города невозможен без согласования с теми, кто ведет осаду. Киев с Москвой не договаривался.

Сама идея таких переговоров невозможна по действующим украинским законам. Потому бегущие подразделения уничтожались в полях под Авдеевкой — таков был план Сырского?

Ну ладно — конечно, Зеленский сейчас старается преуменьшить масштаб произошедшего, но вот факты. В Авдеевке — крупнейший в Европе коксохимический комбинат, а рядом — крупнейшая когда-то в Советском Союзе железнодорожная сортировочная станция «Ясиноватая».

Выводы очевидны. В большом интервью изданию The Washington Post один из самых авторитетных американских военных — бывший глава Пентагона, бывший директор ЦРУ Роберт Гейтс — отмечает, что рассуждения о позиционном тупике неверны.

Русские набирают обороты и потеря Авдеевки — это важно, но что дальше? Проведем аналогии из Великой Отечественной войны.

Американская помощь по ленд-лизу пошла в Советский Союз лишь в декабре 1941 года. Потому что в декабре наступил перелом в битве за Москву.

В Америке поняли, что разгромить СССР Адольфу Гитлеру не удастся, и помощь Советам не пропадет. Еще пример: Тегеранская конференция состоялась осенью 1943-го — за два года до окончания войны, и на ней уже обсуждали послевоенное устройство.

Потому что уже отгремела битва за Сталинград и Курская дуга — и было уже все понятно. То, что в ближайшие недели мы услышим от западных политиков и из западных СМИ, после Авдеевки, это уже не про то, чем завершится СВО — это уже про «где?» и «когда?»

Корреспондент «Известий» Роман Польшаков продолжит тему. «Крупнейшие изменения на линии фронта», «Был полный ад», «сотни украинских боевиков попали в плен», — это все выдержки испуганных западных СМИ после бегства ВСУ из Авдеевки.

Перспективы пугают еще больше. Заговорили об эффекте домино, задаются вопросом, какое качество у следующей линии обороны ВСУ, если она вообще есть.

А российская армия останавливаться не собирается, на плечах противника зашли уже в Ласточкино. Получили оперативный простор для маневров и перегруппировки.

«Многие связывают с боевыми действиями 1943–1944 года, когда практически уже произошел перелом и фашисты отступали только, как говорится, к своему логову», — отметил завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

Это уникальные кадры «Известий», которые снял корреспондент Семен Еремин. Самое начало операции, осень, город Ясиноватая, три часа ночи.

Днем авдеевская крепость ВСУ буквально в прямой видимости. Наши бойцы стягивают резервы, наносят новые тактические знаки и выдвигаются.

Пошла артподготовка — после от села Васильевка в бой уходят танки, а затем и штурмовики. Не за терриконами и та самая труба длиной 3,5 километра — и заход в город, и рассечение группировки ВСУ.

Не считая артиллерийских снарядов и FPV-дронов, на головы противнику ежедневно летят сотни ФАБов — 200 тонн взрывчатки каждые сутки. Филигранная точность попаданий — восемь-десять метров.

При освобождении Авдеевки задействовали все доступные средства разведки. Армия получила колоссальный опыт.

«Главное, что отмечается и у нас, и на Западе, конечно же, это серьезный прогресс России в производстве корректируемых авиабомб, которые продолжают совершенствоваться, в течение прошлого года и даже сейчас идут работы над совершенствованием уже существующих, созданием новых, в частности, применялся в том числе и корректируемый ОДАБ-1500», — говорит военный эксперт Борис Рожин.

Такого опыта взаимодействия самых различных родов войск, широчайшего использования спутниковых данных, оперативных корректировок, количества высокоточных ударов, применения беспилотников еще не знала современная история.

«Впервые стали применять совершенно дикое количество артиллерии. И особенно — тяжелых авиабомб с управляемыми модулями, то есть, которые планируют точнее, поражают цель», — поделился военный обозреватель Дмитрий Жаворонков.

Шквальный натиск в Авдеевке привел к беспорядочному бегству боевиков из города. Отступлением это называют только два человека — новоназначенный главком Сырский и «юморист» Зеленский.

Позиции бросали целыми ротами, а вместе с ними и раненых, снаряды и технику. Путин знал все о ходе освобождения Авдеевки, был на связи и с министром обороны, и с главой Генштаба — с самого начала операции и до конца.

«А все-таки потери противника в Авдеевке хотя бы примерно? Примерно, в целом, вот за последнее время боевых действий», — спросил президент.

«Владимир Владимирович, за последнее время боевых действий, я скажу только за последние двое суток, назову так, 17-18 (февраля — Прим. ред.) — 2400. Это не наши данные, это данные их», — ответил Шойгу.

Этим повезло — их спасли наши солдаты. Зеленский на Мюнхенской конференции ни словом ни обмолвился, что ВСУ бежали.

Говорил, стоят из последних сил и Запад виноват, что сил и снарядов нет. Спустя неделю уже грезит новыми победами.

Другие публичные ВСУшники, ноги которых в Авдеевке не было и вовсе, увидели очередную «перемогу». Так, пресс-офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ заявил, что «эта военная операция прошла успешно».

И ведь действительно успешно. С президентом Путиным сложно спорить.

«Что касается в целом ситуации в Авдеевке, это безусловно успех. Я вас поздравляю, его нужно развивать, это тоже очевидные вещи, но развитие должно быть хорошо подготовленным. Обеспеченным и личным составом, и вооружением, и техникой, и боеприпасами», — отметил глава государства.

«Если будут наносить удары с Северодонецка с ЛНР на Славянск, а эта группировка Центр будет наносить по направлению Краматорск, получается схождение клещей в направлении Краматорска и окружение группировки в оперативном котле… Это два направления явно выраженных, которые позволяют развивать наступление на административные границы ДНР», — сказал военный эксперт Анатолий Матвийчук.

На пути до Краматорска-Славянска — еще Нью-Йорк с Торецком, Константиновка, Дружковка. Сейчас Вооруженные силы России ведут наступление по всем направлениям.

Поджимают противника под Купянском, освободили населенный пункт Победа севернее Марьинки. А после расширения плацдарма в этом районе напрашивается бросок на Угледар.

Но понятно одно — таких укрепрайонов, как Авдеевка, которые выстраивали девять лет, у противника осталось очень мало. К ним можно приравнять разве что только Славянск и Харьков.

Операция по освобождению Авдеевки войдет в учебники по военной науке. Так быстро такой крупный укрепрайон еще не удавалось брать, тем более обращая врага в бегство.

Операцию еще предстоит проанализировать военным стратегам, но уже сейчас можно выделить несколько ключевых моментов. Еще осенью прошлого года были заняты два объекта на подступах к городу, которые сыграют важную роль в его освобождении.

Это так называемая южная промзона на полпути к Донецку, и террикон — огромный холм отходов коксохимического комбината. Террикон метров на 40 возвышается над окрестностями, с него наблюдали за противником и корректировали артиллерию и авиацию — запомним это.

Промзона тоже оказалась с сюрпризом для противника — рядом с ней обнаружили трубу. Диаметр 1,2 метра, заброшенная, полузатопленная, забитая мусором, но раз про нее не знали наши бойцы, среди которых много местных, то про нее не знал и противник.

Труба могла стать смертельной ловушкой, если бы враг что-то заподозрил, в ней не хватало кислорода для дыхания. Но 150 армейских разведчиков и бойцов проползли по трубе более двух километров и оказались в тылу врага.

Внезапным штурмом противника выбили с крупного укрепрайона под названием «Царская Охота», а также из ближайших дач и лесопосадок. Линия обороны ВСУ была прорвана, а среди боевиков воцарилась паника.

Тут вступили в дело летчики — ежедневно наносили сотни ударов ракетами и бомбами, которые корректировались в том числе с террикона. Враг дрогнул и начал неконтролируемый отход, по-простому бегство, оставляя даже такие суперукрепленные узлы обороны, как базу ПВО, фильтровальную станцию, квартал многоэтажек «Химик» и, собственно, коксохимический комбинат.

Большинство штурмовых подразделений вывели на ротацию для отдыха и награждений. Вклад авиации в освобождение Авдеевки отмечен президентом особо, целые подразделения удостоены высших государственных наград.

Орден Суворова получил 344-й Государственный центр боевого применения и переучивания летного состава. Орден Жукова — 15-я бригада армейской авиации, ордена Кутузова удостоен 487-й отдельный вертолетный полк.

Авдеевка была под оккупацией ВСУ с 2014 года. Этот город наравне со многими другими городами Донбасса на референдуме проголосовал за независимость.

Однако он был занят украинскими боевиками в рамках «АТО». И, тем не менее, все эти годы там оставались люди, которые верили, что их город снова станет свободным.

Даже в последние месяцы, несмотря на интенсивные боевые действия, в Авдеевке оставалось несколько сотен жителей, которые отказывались эвакуироваться на Украину, которые ждали Россию. Первые авдеевцы уже получили российские паспорта.