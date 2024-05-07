«Дух у них упал»: оборона ВСУ под Старомайорским начала рассыпаться

Противнику не остается ничего, кроме как бежать с поля боя.

Штурмовые группы теснят противника и на других направлениях спецоперации. Так, у населенного пункта Старомайорское пехоте активно помогают танки.

Точными выстрелами экипажи пробивают дорогу для наступления — противнику не остается ничего, кроме как бежать с поля боя. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков работает на передовой.

Окрестности Старомайорского, правый фланг Времьевского выступа. Один из самых напряженных участков фронта.

Танкисты 5-й армии группировки «Восток» подбираются к врагу практически вплотную. Отсюда до ближайшего «опорника» ВСУ — всего чуть больше километра.

Полный БК — 28 снарядов, но танкисты поражают цель с двух выстрелов и сразу же меняют огневую позицию. Небо сегодня безоблачное, а, значит, танк могут засечь беспилотники.

«Война диктует условия, учимся. Бывает две машины по одной цели, бывает две цели сразу. Нас две машины ждут в районе — мы отъезжаем, они закатываются дальше», — говорит командир танка с позывным «Сокол».

Это так называемая «танковая» карусель — пока одни работают, другие перезаряжается. И так — по кругу, чтобы истощить врага и расчистить проход наземным группам.

«С минными тралами будем работать, заводить пехоту. И дальше она будет заходить», — объяснил механик-водитель с позывным «Карась».

Танкисты со своей задачей справились — противник отступает. Штурмовики 5-й армии готовятся атаковать второй волной.

Глубокоэшелонированная оборона ВСУ под Старомайорским рассыпается на глазах. Передовой отряд проводит зачистку теперь уже бывших позиций ВСУ.

Но сражаться здесь уже не с кем. Враг разбит — ВСУ даже не попытались отбиться от этой внезапной атаки.

«Оставляют позиции и уходят — дух у них уже упал. Их заставляют ехать сюда. Они не хотят, им угрожают», — отмечает командир штурмовой группы с позывным «Саваль».

Противник бежит с поле боя, это отчетливо видно с воздуха. Операторы беспилотников — глаза штурмовиков, и на их поиски ВСУ тратят почти все свои силы.

«Если обнаруживают место, где сидят БПЛА, туда идет вся арта мира. Прилеты были рядом — в десяти метрах упадет от нашей позиции», — указал оператор-наводчик БПЛА с позывным «Волчара».

Мы в базовом лагере штурмовиков 5-й армии — сейчас здесь относительно спокойно. У бойцов есть время перевести дух перед следующей вылазкой.

Чем глубже окоп, тем надежнее. Это перевозимый жилой контейнер — можно спокойно перевезти с одной позиции на другую.

Для передовых маневренных групп, которые никогда не задерживаются на одном месте, это неоспоримое преимущество. Как и идеальный слух.

К советам бойца с позывным «Скрипач» прислушивается весь отряд. Боец может определить вражеский снаряд по звуку.

«Сработала АГС — я пацанам говорю, куда разбежаться. Если полька — разлет небольшой, если кассетами — работает она линиями. Надо искать блиндаж, «лисью нору“», — объяснил он.

Острый слух еще ни разу не подводил бойца, как и идеальное зрение операторов беспилотников. Вместе с танкистами они пробивают дорогу нашим штурмовикам под Старомайорским, обрушивая разом всю мощь на отступающего противника.