Вооруженные силы России освободили населенный пункт Кисловка в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в сводке о ситуации в зоне спецоперации на Украине за сутки.

«Подразделения группировки войск „Запад“ в результате активных действий улучшили положение по переднему краю и полностью освободили населенный пункт Кисловка Харьковской области», — говорится в сообщении.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в результате лишились до 55 боевиков и двух гаубиц Д-30.

Кроме того, был освобожден населенный пункт Новокалиново в Донецкой народной республике (ДНР). Под контроль его взяли подразделения группировки «Центр». Киевский режим потерял до 415 боевиков, танк Leopard, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, две гаубицы Д-30, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ получают серьезный урон от атак российских дронов. Британское агентство Reuters выпустило большой сюжет о проблемах украинской армии.