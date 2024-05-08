На сайте Зеленского появилась информация о приглашении солдат стран Запада в Незалежную.

Киевский режим непредсказуем в своих действиях. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя петицию на сайте Владимира Зеленского, приглушающую войска Запада на Украину.

«Киевский режим достаточно непредсказуемый. Мы неоднократно говорили, что непосредственное вмешательство на земле в этот конфликт со стороны военных стран НАТО потенциально несет огромную опасность», — сказал представитель Кремля в беседе с журналистами.

Петиция появилась на сайте Зеленского накануне, 7 мая. Для ее рассмотрения президентом Украины необходимо набрать 25 тысяч голосов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Литвы готовы отправить войска на Украину в рамках тренировочной миссии.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.