«Три блока»: Международный валютный фонд об экономической обстановке в мире

|
Евгения Романова
Евгения Романова 26 0

МВФ: геополитические проблемы разбили мировую экономику на три блока

«Три блока»: Международный валютный фонд об экономической обстановке в мире

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Klein

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Как на торговые отношения повлияли санкции США?

Мировая экономика разделилась на три блока из-за геополитических проблем. Об этом говорится в докладе первого заместителя директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гиты Гопинатх. Текст документа опубликован на сайте организации.

«Представьте себе мир, разделенный на три блока: блок, опирающийся на США, блок, опирающийся на Китай, и блок несвязанных стран», — говорится в нем.

Указывается, что доля Китая в импорте Соединенных Штатов за период с 2017 по 2023 год упала на 8% из-за торговых споров. При этом за тот же период доля США в импорте КНР снизилась на 4%. Прямая торговля между Россией и странами Запада после начала спецоперации на Украине и санкций изменилась.

Соединяющую роль играют такие страны, как Мексика и Вьетнам, а также другие. Они пропускают через себя торговые и инвестиционные потоки, что сглаживает санкционные действия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уход России из МВФ может лишить ее глобального статуса. Как заявил исполнительный директор от РФ в фонде Алексей Можин, объединение, действующее под эгидой «достижения экономического роста и процветания» для всех ее участников, последнее время демонстрирует очевидную предвзятость.

Тема:
Спецоперация
8 мая
Верховная рада поддержала продление всеобщей мобилизации на Украине
8 мая
Российские военные освободили населенные пункты Кисловка и Новокалиново
8 мая
«Неизбежно»: Захарова назвала последствия ввода войск Франции на Украину
8 мая
«Киевский режим непредсказуемый»: Песков про петицию о западных войсках на Украине
8 мая
Премьер Литвы Шимоните заявила о готовности ввести войска на Украину
8 мая
«Никаких сапог на земле»: в НАТО могут утвердить отказ от ввода войск на Украину
8 мая
На Украине заявили о повреждении объектов генерации на фоне взрывов
8 мая
«Необходимый опыт»: как на Украину попадают французские военные
8 мая
Множество взрывов прогремело в Киеве и других областях Украины
8 мая
Под Авдеевкой нашли потайное помещение с иностранным оружием
+5° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
91.12
-0.19 98.31
-0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:22
Психика посылает сигналы SOS: как вернуть мотивацию
14:10
Верховная рада поддержала продление всеобщей мобилизации на Украине
13:49
«Три блока»: Международный валютный фонд об экономической обстановке в мире
13:37
Российские военные освободили населенные пункты Кисловка и Новокалиново
13:31
«Сил нет никаких»: Губин объявил о завершении своей музыкальной карьеры
13:16
Путин утвердил Основы госполитики в области исторического просвещения

Сейчас читают

Врач назвала пять главных симптомов рака легких
Умер актер из «Игры престолов» Иэн Гелдер
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака
Инаугурация президента России Владимира Путина: прямая трансляция

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео