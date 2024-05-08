На Украине заявили о повреждении объектов генерации на фоне взрывов

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Евгения Романова
Евгения Романова 24 0

Минэнерго Украины: повреждены объекты энергетики в пяти областях

На Украине заявили о повреждении объектов генерации на фоне взрывов

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

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Тема:
Спецоперация

В Минобороны России официально никак не комментировали информацию.

В пяти областях Украины оказались повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. Об этом сообщил глава Минэнерго страны Герман Галущенко, его слова приводит пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

По данным Галущенко, объекты генерации и передачи электроэнергии повреждены в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях. Министр добавил, что последствия уточняются, энергетики работают над их ликвидацией.

В Минобороны России официально никак не прокомментировали информацию.

В октябре 2022 года российские войска начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и средствам связи, что стало ответом на террористические действия киевского режима. Начатая 24 февраля 2022 года специальная военная операция по защите Донбасса продолжается. Решение о ней было принято на фоне возобновления ВСУ массированных обстрелов жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Ранее 5-tv.ru писал, что множество взрывов прогремело в Киеве и других областях Украины. Местные СМИ сообщали об объявленной воздушной тревоге на всей территории Незалежной.

Тема:
Спецоперация
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