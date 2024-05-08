Верховная рада поддержала продление всеобщей мобилизации на Украине

Верховная рада поддержала законопроекты о продлении срока действия на Украине военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток. Об этом сообщил в Telegram-канале депутат Алексей Гончаренко*.

«Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 дней», — написал он.

Так, за продление срока действия военного положения проголосовали 339 депутатов, а за мобилизацию — 336.

Президент Незалежной Владимир Зеленский ввел на Украине военное положение и объявил всеобщую мобилизацию после начала российской спецоперации по защите Донбасса. После этого их срок действия неоднократно продлевался. Так, 6 мая Зеленский в очередной раз внес соответствующие документы в Раду. Военное положение и мобилизация продлятся с 05:30 14 мая на 90 суток.

В таких условиях мужчинам от 18 до 60 лет не разрешается покидать страну, на поля боя их отправляют активно: повестки доставляют и домой и по месту работы, некоторых посылают в ТЦК прямо с улицы.

Киевский режим также неоднократно ужесточал мобилизацию. Так, весной 2024-го Верховная рада приняла очередной такой закон. Документ, в первую очередь, ужесточает порядок проведения мобилизации на Украине, предусматриваются наказания за уклонения. В документе также уточняются категории лиц, подлежащих призыву.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинцы массово бегут в Молдавию от мобилизации. Погранслужба Украины подтвердила, что уклонисты часто пытаются покинуть страну, в том числе по транзитной дороге в десской области, проходящей через молдавское село Паланка.

* — внесен в России в перечень террористов и экстремистов