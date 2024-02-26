Начальник Генштаба Герасимов наградил отличившихся в СВО бойцов

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Генерал посетил один из командных пунктов в зоне спецоперации на Украине.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Начальник Генерального штаба ВС РФ, первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов посетил командный пункт 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

На командном пункте он заслушал доклад командующего 58-й общевойсковой армии об обстановке в зоне ответственности армии и порядке дальнейших действий объединения.

Герасимов вручил ордена Мужества, медали «За отвагу» и «За храбрость» наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Тема:
Спецоперация
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