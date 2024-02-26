Песня ST «Дай ему сил» вошла в репертуар концертных бригад Росгвардии

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 24 0

Музыкант создал трек, чтобы поддержать боевой дух всех, кто сегодня сражается за Родину.

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; пресс-служба Россгвардии; 5-tv.ru

Артисты Ансамбля песни и пляски Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ выступили с обновленной концертной программой перед росгвардейцами, выполняющими задачи спецоперации в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Репертуар ведомственных музыкантов пополнила недавно вышедшая и уже ставшая популярной среди бойцов песня рэпера ST (Александра Степанова) «Дай ему сил». Как и премьера песни, ее кавер-версия от концертной бригады впервые прозвучала для подразделений Росгвардии в ЛНР.

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«Перед приездом в зону проведения СВО увидели в социальных сетях флешмоб среди росгвардейцев, где они под гитару исполняли новую песню рэпера ST «Дай ему сил». Стали узнавать у подразделений и, действительно, — песня ушла в народ. Решили и мы не отставать и представить свою версию патриотической новинки», — рассказал артист Ансамбля.

В исполнении артистов ансамбля Росгвардии песня получила новое звучание: к гитарной партии добавился баян. Такая версия произведения понравилась зрителям на передовой, и они снова записали видеоролики с полевого выступления.

Ранее, 24 февраля, вышел клип на песню «Дай ему сил». В нем два главных героя — комбриг Росгвардии Сергей Хайрутдинов, Герой России, и президент страны Владимир Путин. По словам музыканта, это люди, олицетворяющие понятие патриотизма. Росгвардейцы, находящиеся в зоне специальной военной операции, оценили новый клип рэпера ST и отметили, что композиция поднимает боевой дух.

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