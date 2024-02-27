Муха не пролетит: комплексы «Тор» за раз уничтожают до четырех дронов ВСУ

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ЗРК «ТОР» уничтожают несколько целей ВСУ за раз на южнодонецком направлении

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российским ЗРК подвластны любые воздушные цели, будь то ракета, вертолет или дрон.

Российские войска уверенно наступают на южнодонецком направлении. Работу боевой техники и пехоты надежно прикрывают силы ПВО. Наши зенитные комплексы успешно находят и уничтожают любые воздушные цели, будь то ракета, вертолет или квадрокоптер противника. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков наблюдал за работой боевого расчета.

Россия продолжает проведение специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса, главными целями который стали демилитаризация и денацификация Украины. О ее начале 24 февраля 2022 года сообщил президент РФ Владимр Путин. Решение было принято после обострения ситуации в ДНР и ЛНР из-за постоянных обстрелов регионов со стороны украинских боевиков.

Ранее 5-tv.ru писал, как российские военные ловят дроны ВСУ в кременских лесах, которые после освобождения Авдеевки стали одним из опаснейших мест в зоне СВО.

Тема:
Спецоперация
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