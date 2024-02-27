Сотрудники метеостанции в Хабаровском крае проголосовали на выборах президента России
Организаторы отмечают, что в регионе немало труднодоступных населенных пунктов.
Фото, видео: 5-tv.ru
На Камчатке первые избиратели уже отдали свои голоса за будущего президента. Почти 40 оленеводов и более 350 моряков заполнили избирательные бюллетени.
Кампания только началась. Проголосовать в особом порядке также смогут рыбаки, сотрудники маяков, геологи и другие вахтовики.
В числе первых избирателей в Хабаровском крае — работники метеостанции. Организаторы отмечают, что в регионе немало труднодоступных населенных пунктов.
До всех обещают обязательно добраться. Для этого используют вертолеты, снегоходы и другой спецтранспорт.
Досрочное голосование пройдет в 42-х регионах и завершится 14 марта. Все остальные смогут проголосовать в основные дни — 15, 16 и 17 марта.
Участие в выборах примут четыре кандидата — зампред Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Госдумы и руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий, депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов, а также действующий глава государства, кандидат в президенты Владимир Путин.
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