Сотрудники метеостанции в Хабаровском крае проголосовали на выборах президента России

На Камчатке первые избиратели уже отдали свои голоса за будущего президента. Почти 40 оленеводов и более 350 моряков заполнили избирательные бюллетени.

Кампания только началась. Проголосовать в особом порядке также смогут рыбаки, сотрудники маяков, геологи и другие вахтовики.

В числе первых избирателей в Хабаровском крае — работники метеостанции. Организаторы отмечают, что в регионе немало труднодоступных населенных пунктов.

До всех обещают обязательно добраться. Для этого используют вертолеты, снегоходы и другой спецтранспорт.

Досрочное голосование пройдет в 42-х регионах и завершится 14 марта. Все остальные смогут проголосовать в основные дни — 15, 16 и 17 марта.

Участие в выборах примут четыре кандидата — зампред Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Госдумы и руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий, депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов, а также действующий глава государства, кандидат в президенты Владимир Путин.