Гонки дронов стартовали в Казани на Играх будущего

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Победитель получит около 90 тысяч долларов.

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Богодвид; 5-tv.ru

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Самые зрелищные состязания стартовали на Играх будущего в Казани. В борьбу вступили пилоты дронов.

Задача участников — как можно быстрее пролететь 50 кругов на трассе с препятствиями. При этом необходимо рассчитать заряд батареи так, чтобы беспилотник не сошел с дистанции раньше времени. Участвуют 16 команд из разных стран.

«У меня еще не было опыта участия в играх в России. Очень интересно, как это организовано здесь… Правила отличаются от таких же игр в Южной Корее», — говорит Ми Чан Ким.

Самых ловких и быстрых пилотов дронов определят через два дня. Победитель получит около 90 тысяч долларов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Казани на Играх будущего определили лучшего робота. В финале грандиозной битвы умов и механизмов сошлись команды из Индии и Санкт-Петербурга.

Нашим инженерам до победы не хватило совсем чуть-чуть, однако это никак не повлияло на зрелищность соревнования. Схватка на ринге была жаркой и впечатляющей

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