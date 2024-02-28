Шансы на победу невелики: в конгрессе США призвали начать диалог с РФ по Украине

Еще несколько месяцев назад законодатели придерживались противоположной точки зрения. Но из-за ситуации на фронте и положения ВСУ призвали к обратному.

Все больше конгрессменов в США склоняются к тому, что Украина должна сесть за стол переговоров с Россией. Об этом сообщила газета Politico, ссылаясь на опрошенных ею законодателей.

Как отметило издание, такая идея была непопулярной еще несколько месяцев назад. Но теперь ситуация изменилась. Теперь большинство законодателей убеждены — даже если США отправят на Украину очередную помощь, этот сценарий наиболее вероятен.

«Эта война завершится урегулированием путем переговоров. Вопрос состоит лишь в том, у кого к этому моменту будет больше рычагов влияния», — сказал заместитель председателя сенатского комитета по разведке Марко Рубио.

С ним согласился и республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс. К ним присоединились еще многие представители Республиканской партии США. Они уверены, шансы Украины на победу в конфликте малы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому передали пугающие новости о будущем страны.